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РИА Новости

Адвокат Порошенко объяснил, почему он не придет во вторник на допрос

14:29 03.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко во вторник не придет на допрос в государственное бюро расследований из-за занятости в Верховной раде, заявил во вторник журналистам его адвокат Игорь Головань.
Ранее бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что Порошенко допросят во вторник по делу "об отмывании преступных доходов". Допрос может пройти с применением полиграфа.
"Почему Петр Алексеевич сегодня не появится? Потому что, вы знаете, события в парламенте. Мы считаем это уважительной причиной. Я думаю, что следствие с нами согласится", - заявил Головань.
Вместе с тем он не стал отвечать, в рамках какого дела Порошенко вызывали на допрос во вторник. Он только отметил, что президента вызывали на допрос из-за "злоупотребления должностным положением" в связи с изданием "одного из указов".
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Также Головань заявил, что не знает, когда состоится следующий допрос бывшего президента.
Ранее директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявлял, что Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц. Порошенко ранее дважды давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".
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