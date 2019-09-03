Адвокат Порошенко объяснил, почему он не придет во вторник на допрос

КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко во вторник не придет на допрос в государственное бюро расследований из-за занятости в Верховной раде, заявил во вторник журналистам его адвокат Игорь Головань.

Ранее бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что Порошенко допросят во вторник по делу "об отмывании преступных доходов". Допрос может пройти с применением полиграфа.

"Почему Петр Алексеевич сегодня не появится? Потому что, вы знаете, события в парламенте. Мы считаем это уважительной причиной. Я думаю, что следствие с нами согласится", - заявил Головань.

Вместе с тем он не стал отвечать, в рамках какого дела Порошенко вызывали на допрос во вторник. Он только отметил, что президента вызывали на допрос из-за "злоупотребления должностным положением" в связи с изданием "одного из указов".

Также Головань заявил, что не знает, когда состоится следующий допрос бывшего президента.