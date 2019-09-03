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РИА Новости

Медведчук предложил сократить вдвое число депутатов Рады

13:57 03.09.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Число депутатов Верховной рады Украины необходимо уменьшить с 450 до 225, а также избирать их по пропорциональной системе, заявил глава политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктор Медведчук.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский также предложил сократить число депутатов, но до 300. Пропорциональная система выборов предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов. При этом обычно устанавливается процентный барьер, который партия должна преодолеть для прохождения в законодательный орган.

"Мы считаем, что сокращать количество депутатов надо, и эта наша позиция, которая сложилась в течение многих лет. Мы считаем, что необходимо уменьшать не до 300, а до 225 депутатов. И, действительно, избирать их по пропорциональной системе с открытыми списками", - заявил Медведчук журналистам в парламенте, трансляцию вел телеканал "112. Украина".

При этом он подчеркнул, что сокращение депутатов "надо делать только с соблюдение процедуры".
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. На них партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. Второй стала "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Партия "Слуга народа" получила 254 мандата в новой Раде, что позволило ей создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы.
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