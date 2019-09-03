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РИА Новости
Культура

Lil Nas X хочет записать 70 песен для своего дебютного альбома

14:14 03.09.2019
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© REUTERS / Andrew KellyАмериканский рэпер Lil Nas X
Американский рэпер Lil Nas X
© REUTERS / Andrew Kelly
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Рэпер Lil Nas X рассказал, что хочет записать "хотя бы 70 песен" перед тем, как представить свою первую пластинку широкой публике, сообщает NME.
Музыкант сейчас работает над полноценным альбомом, который готов на "два процента". Видимо, он уже написал полторы песни.
"Я хочу, чтобы у меня была возможность выбрать хотя бы из 70 песен", - пояснил Lil Nas X, добавив, что ему очень бы хотелось, чтобы треки были "разнообразными". По словам артиста, его дебютный альбом получится более "личным", но все равно "очень сильным".
Для мини-альбома "7", вышедшего в июне 2019 года, Lil Nas X записал 13 песен и отобрал из них семь.
Ремикс на песню Old Town Road, который рэпер записал вместе с Билли Рэем Сайрусом, продержался рекордное количество времени (18 недель) на первой строчке чарта Billboard Hot 100. Композиция победила в номинации "песня года" на вручении MTV Video Music Awards.
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