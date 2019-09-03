Lil Nas X хочет записать 70 песен для своего дебютного альбома

"Я хочу, чтобы у меня была возможность выбрать хотя бы из 70 песен", - пояснил Lil Nas X, добавив, что ему очень бы хотелось, чтобы треки были "разнообразными". По словам артиста, его дебютный альбом получится более "личным", но все равно "очень сильным".