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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Международный съезд регентов и певчих РПЦ пройдет в октябре в Москве

13:36 03.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРегент объединенного детского хора храмов Москвы и Московской области Варвара Волкова
Регент объединенного детского хора храмов Москвы и Московской области Варвара Волкова
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Второй международный съезд регентов и певчих Русской православной церкви пройдет с 24 по 26 октября в храме Христа Спасителя, сообщает сайт Московского патриархата.
Мероприятие проводится по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"Основная задача съезда - обсуждение вопросов сохранения и развития многовековых традиций русского церковного пения, насущных вопросов и проблем пения в храмах и монастырях, обмен опытом", - говорится в сообщении.
На съезде выступят с докладами и поделятся своими идеями и опытом регенты, руководители хоров, педагоги и композиторы, представляющие Русскую православную церковь и Русскую православную церковь за границей.
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