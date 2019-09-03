Международный съезд регентов и певчих РПЦ пройдет в октябре в Москве

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Второй международный съезд регентов и певчих Русской православной церкви пройдет с 24 по 26 октября в храме Христа Спасителя, сообщает сайт Московского патриархата.

Мероприятие проводится по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Основная задача съезда - обсуждение вопросов сохранения и развития многовековых традиций русского церковного пения, насущных вопросов и проблем пения в храмах и монастырях, обмен опытом", - говорится в сообщении.

На съезде выступят с докладами и поделятся своими идеями и опытом регенты, руководители хоров, педагоги и композиторы, представляющие Русскую православную церковь и Русскую православную церковь за границей.