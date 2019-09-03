В Волгоградской области создадут спортивный кластер на базе стадиона

ВОЛГОГРАД, 3 сен – РИА Новости. Новый спортивный кластер будет создан в городе Волжский Волгоградской области в 2020 году на базе стадиона, который пострадал от пожара, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.

В июле прошлого года на стадионе в Волжском сгорело дотла административное здание, где располагался спортзал с раздевалками, обошлось без пострадавших. По информации администрации региона, строение было снесено, и теперь на его месте планируется возвести новый объект, который войдет в областной спортивный кластер наряду с городским бассейном и другими спортивные сооружениями, расположенные рядом со стадионом.