В Волгоградской области создадут спортивный кластер на базе стадиона

ВОЛГОГРАД, 3 сен – РИА Новости. Новый спортивный кластер будет создан в городе Волжский Волгоградской области в 2020 году на базе стадиона, который пострадал от пожара, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
В июле прошлого года на стадионе в Волжском сгорело дотла административное здание, где располагался спортзал с раздевалками, обошлось без пострадавших. По информации администрации региона, строение было снесено, и теперь на его месте планируется возвести новый объект, который войдет в областной спортивный кластер наряду с городским бассейном и другими спортивные сооружениями, расположенные рядом со стадионом.
"Учитывая большую востребованность занятий спортом у жителей Волгоградской области, мы готовы взять территорию стадиона имени Логинова за основу развития спортивного кластера и приступить к реализации проекта уже в следующем году. Важно продумать и принять решение о строительстве серьезного комплекса, который будет включать большое количество плоскостных сооружений для всепогодных занятий", - цитирует обладминистрация слова губернатора Андрея Бочарова.