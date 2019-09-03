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РИА Новости
Волгоградская область

В Волгоградской области создадут спортивный кластер на базе стадиона

13:25 03.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКресла на трибунах
Кресла на трибунах
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Кресла на трибунах. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 3 сен – РИА Новости. Новый спортивный кластер будет создан в городе Волжский Волгоградской области в 2020 году на базе стадиона, который пострадал от пожара, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
В июле прошлого года на стадионе в Волжском сгорело дотла административное здание, где располагался спортзал с раздевалками, обошлось без пострадавших. По информации администрации региона, строение было снесено, и теперь на его месте планируется возвести новый объект, который войдет в областной спортивный кластер наряду с городским бассейном и другими спортивные сооружениями, расположенные рядом со стадионом.
"Учитывая большую востребованность занятий спортом у жителей Волгоградской области, мы готовы взять территорию стадиона имени Логинова за основу развития спортивного кластера и приступить к реализации проекта уже в следующем году. Важно продумать и принять решение о строительстве серьезного комплекса, который будет включать большое количество плоскостных сооружений для всепогодных занятий", - цитирует обладминистрация слова губернатора Андрея Бочарова.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
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