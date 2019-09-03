Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T13:13Z
https://ria.ru/20190903/1558203584.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/121092/15/1210921588_0:239:1368:1009_1036x0_80_0_0_7d4c22424cb0776524773e1cb42b22ca.jpg
РИА Новости

Лига арабских государств проводит экстренное заседание для поддержки БАПОР

13:13 03.09.2019
501
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЭмблема в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ)
Эмблема в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Эмблема в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ). Архивное фото
КАИР, 3 сен - РИА Новости. Экстренное заседание по оказанию поддержки Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) проходит в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ), говорится в опубликованном во вторник коммюнике панарабской организации.
"На заседании обсуждается план по оказанию содействия в продлении мандата БАПОР", - говорится в сообщении. Страны ЛАГ хотят, в частности, мобилизовать мировое сообщество для голосования подавляющим большинством в пользу продления мандата, отмечается в сообщении. "Продление мандата при подавляющем большинстве голосов не только будет означать продление работы БАПОР, но и станет ответом на попытки расформировать эту организацию", - говорится в документе.
Как ожидается, голосование по продлению мандата БАПОР пройдет на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН.
БАПОР действует с 1950 года в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане и Сирии, оказывая, по его собственным данным, продовольственную, образовательную, медицинскую и иную помощь 5 миллионам человек — палестинцам, которые остались без крова и средств к существованию в результате арабо-израильского конфликта, и их потомкам.
Житель Палестины у офиса БАПОР в Секторе Газа
24 января, 11:08РИА Новости
В БАПОР рассказали о последствиях решения США сократить финансирование
Ранее США заявили об отказе делать взносы в БАПОР, раскритиковав работу этой организации. Доля американских средств в ежегодном 1,2-миллиардном бюджете агентства составляла около 350 миллионов долларов.
После решения США арабские страны увеличили финансирование БАПОР, чтобы компенсировать дефицит бюджета организации.
400013
Обсудить 0
ЛАГБАПОРЛига арабских государствООНПалестинаВ мире
Рекомендуем
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Шойгу рассказал об обустройстве российских баз в Сирии
РИА
Новости
Деловой район в Джакарте, Индонезия
Представитель главы Индонезии рассказал о предстоящем визите Путина
Улица Киева
Новое правительство Украины переименовало четыре министерства
Акция протеста в Гонконге
Китай предостерег Запад от подстрекательства радикалов в Гонконге
Лента
новостей
Разрушенное здание в провинции Идлиб. Архив
В МИД удивились решению Вашингтона нанести удар по Идлибу
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
В Раде прокомментировали принятие закона об отмене неприкосновенности
Наблюдательный пункт пограничной заставы на абхазско-грузинской границе
Южная Осетия закроет на два дня границу с Грузией
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи.
В Кремле анонсировали переговоры Путина с Додоном
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941—1945)
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Изменение статуса депутатов станет концом демократии, считает Луценко
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Посольство России осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук прокомментировал ограничение права депутатов Рады
Машины Скорой помощи
В Сирии один человек погиб в результате взрыва мотоцикла, сообщил источник
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Глава МИД Ирана провел переговоры со спецпосланником генсека ООН по Сирии
Полицейские осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
Жители Кабула после взрыва протестуют против присутствия иностранных войск
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:22В Омске ребенок погиб от удара током во время игры на кухне
10:21"Транснефть-Дружба" завершила ремонт на магистральных трубопроводах
10:19Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
10:19Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:15В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров
10:14В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
10:09Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
10:07Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
09:53Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
09:50МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин
09:49Власти Москвы объяснили запах гари в столице
Лента новостейМолния