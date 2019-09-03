В Маланкарской церкви назвали РПЦ "духовным источником для всего мира"

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Предстоятель Маланкарской церкви - одной из шести Древних Восточных Церквей - Мар Фома Павел II во вторник в Свято-Даниловом монастыре впервые встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передает корреспондент РИА Новости.

Маланкарскую Церковь уже в начале I века основал святой апостол Фома. Согласно существующему преданию, он построил семь церквей: в Кранганоре, Палуре, Паруре, Гокамангаламе, Чайяле, Ниранаме и Квилоне (Малабарское побережье), после чего принял мученическую кончину в Милапоре, где также основал христианскую общину. В качестве доказательства служения апостола в Южной Индии осталась его могила в Милапоре и изначальное название общины индийских христиан – христиане апостола Фомы. В IV веке мощи святого Фомы были перенесены в Эдессу на территории современной Турции.

"Ваша церковь стала духовным источником для всего мира", - сказал духовный лидер древних индийских христиан патриарху Кириллу, поблагодарив за помощь в организации визита делегации в Россию.

В свою очередь, предстоятель Русской церкви рассказал о многовековом интересе русского народа к Индии. "Были отчаянные люди, которые пешком отправлялись в Индию, возвращались, рассказывали соотечественникам о сказочной стране, которую посетили. Конечно, для многих было открытием, что в Индии существует сильная христианская община", - отметил он.

Патриарх особенно подчеркнул, что Маланкарская церковь возникла "не в результате западной миссии", а существует "с самого начала христианства, будучи основанной апостолом Христа".

До XVI века в Европе мало знали об индийских христианах. Контакт с ними якобы являлся одной из причин знаменитых путешествий Васко да Гамы в 1498 – 1525 годах. Однако, по свидетельствам историков, жестокость, с которой Васко да Гама расправлялся с местными христианами, превосходила многие известные в истории примеры. В 1542 году в Гоа прибыл известный францисканский миссионер Франциск Ксаверий, положивший начало католической миссии в Индии. После безуспешных попыток склонить христиан Церкви апостола Фомы к унии, католики предприняли против них открытые жестокие гонения. Из всех существовавших храмов уцелели только два, остальные были разрушены или перестроены в португальском стиле.