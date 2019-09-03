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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Маланкарской церкви назвали РПЦ "духовным источником для всего мира"

12:24 03.09.2019 (обновлено: 17:02 03.09.2019)
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© www.trinity-church.ruСвято - Данилов монастырь
Свято - Данилов монастырь
© www.trinity-church.ru
Свято - Данилов монастырь. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Предстоятель Маланкарской церкви - одной из шести Древних Восточных Церквей - Мар Фома Павел II во вторник в Свято-Даниловом монастыре впервые встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передает корреспондент РИА Новости.
Маланкарскую Церковь уже в начале I века основал святой апостол Фома. Согласно существующему преданию, он построил семь церквей: в Кранганоре, Палуре, Паруре, Гокамангаламе, Чайяле, Ниранаме и Квилоне (Малабарское побережье), после чего принял мученическую кончину в Милапоре, где также основал христианскую общину. В качестве доказательства служения апостола в Южной Индии осталась его могила в Милапоре и изначальное название общины индийских христиан – христиане апостола Фомы. В IV веке мощи святого Фомы были перенесены в Эдессу на территории современной Турции.
"Ваша церковь стала духовным источником для всего мира", - сказал духовный лидер древних индийских христиан патриарху Кириллу, поблагодарив за помощь в организации визита делегации в Россию.
В свою очередь, предстоятель Русской церкви рассказал о многовековом интересе русского народа к Индии. "Были отчаянные люди, которые пешком отправлялись в Индию, возвращались, рассказывали соотечественникам о сказочной стране, которую посетили. Конечно, для многих было открытием, что в Индии существует сильная христианская община", - отметил он.
Патриарх особенно подчеркнул, что Маланкарская церковь возникла "не в результате западной миссии", а существует "с самого начала христианства, будучи основанной апостолом Христа".
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До XVI века в Европе мало знали об индийских христианах. Контакт с ними якобы являлся одной из причин знаменитых путешествий Васко да Гамы в 1498 – 1525 годах. Однако, по свидетельствам историков, жестокость, с которой Васко да Гама расправлялся с местными христианами, превосходила многие известные в истории примеры. В 1542 году в Гоа прибыл известный францисканский миссионер Франциск Ксаверий, положивший начало католической миссии в Индии. После безуспешных попыток склонить христиан Церкви апостола Фомы к унии, католики предприняли против них открытые жестокие гонения. Из всех существовавших храмов уцелели только два, остальные были разрушены или перестроены в португальском стиле.
Как сообщили РИА Новости в Московской патриархии, в настоящее время активность католических организаций и новых протестантских движений в традиционно индуистских штатах приводит к агрессии со стороны индуистов и к тому, что на Западе называют гонениями на христиан в Индии. "Порой эти события действительно носят жестокий характер, однако они не затрагивают традиционных индийских христиан", - отметили в Церкви.
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