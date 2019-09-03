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РИА Новости

Жителя Бурятии оштрафовали за фото с нацистской символикой в соцсети

12:24 03.09.2019
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
КРАСНОЯРСК, 3 сен - РИА Новости. Жителя Бурятии оштрафовали на тысячу рублей за фото с нацистской символикой в социальной сети, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.
"Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики"), и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей, с конфискацией предмета административного правонарушения - фотографии (изображения) с нацистской символикой", - говорится в сообщении.
В суде пояснили, что постановление в законную силу не вступило.
В ходе судебного разбирательства правонарушитель рассказал, что создал страницу в социальной сети "ВКонтакте" в 2007 году. По его мнению, он размещал фотографии немецких рыцарей, а также несколько фотографий с немецкой атрибутикой на ремнях, что является историей, а не пропагандой. С протоколом он не согласился и вину не признал.
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В суде отметили, что состав правонарушения по указанной статье КоАП РФ могут образовывать публичное выставление, показ, вывешивание, изображение нацистской атрибутики и символики, а также атрибутики и символики, сходных с ними до степени смешения, и, кроме того, любые другие действия, делающие рассматриваемую атрибутику и символику доступными для восприятия других лиц, в том числе путем публикации в средствах массовой информации и в интернете.
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РоссияБурятияПроисшествия
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