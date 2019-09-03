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РИА Новости
Восточный экономический форум

В Индии ожидают обмена 15 соглашениями на встрече Путина и Моди на ВЭФ

11:39 03.09.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкВладимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма заявил, что индийская сторона ожидает, что на встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Нарендры Моди на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке состоится обмен 15 подписанными соглашениями.
"Мы ожидаем, что во время двустороннего саммита на глазах у лидеров состоится обмен 15 (подписанными) соглашениями и будет объявлено еще о почти 35-40 меморандумах о намерениях. В целом, это будет очень содержательный двусторонний саммит между Индией и Россией", - сказал посол.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Вчера, 11:30РИА Новости
Путин и Моди проведут встречи в формате тет-а-тет, заявил посол Индии
По его словам, соглашения будут касаться целого ряда вопросов, в том числе военно-промышленного комплекса.
Ранее посол сообщил, что президент РФ и премьер-министр Индии проведут в среду во Владивостоке встречи в формате тет-а-тет и в конце дня вместе поужинают.
ВЭФ пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума. Как рассказал ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры РФ и Индии начнут свое общение на судоверфи "Звезда". Также состоятся переговоры в узком и расширенном составах, затем подписание широкого пакета документов и заявление для прессы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
28 августа, 12:19РИА Новости
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Восточный экономический форумНарендра МодиВладимир ПутинРоссияИндияВ мире
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