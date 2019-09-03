В Индии ожидают обмена 15 соглашениями на встрече Путина и Моди на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма заявил, что индийская сторона ожидает, что на встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Нарендры Моди на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке состоится обмен 15 подписанными соглашениями.

"Мы ожидаем, что во время двустороннего саммита на глазах у лидеров состоится обмен 15 (подписанными) соглашениями и будет объявлено еще о почти 35-40 меморандумах о намерениях. В целом, это будет очень содержательный двусторонний саммит между Индией и Россией", - сказал посол.

По его словам, соглашения будут касаться целого ряда вопросов, в том числе военно-промышленного комплекса.

Ранее посол сообщил, что президент РФ и премьер-министр Индии проведут в среду во Владивостоке встречи в формате тет-а-тет и в конце дня вместе поужинают.