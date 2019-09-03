Путин рассказал о российско-монгольском фонде инвестсотрудничества

Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга подписывают межгосударственный договор о дружеских отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве

УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Российско-монгольский фонд инвестиционного сотрудничества будет работать в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин после встречи с главой Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

Российский лидер отметил, что страны будут совместно реализовывать новые проекты, в том числе в сфере инфраструктуры, в горнорудной промышленности, энергетике, агропроме.

"Этим активно занимается межправкомиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Финансированием таких проектов займется и Российско-монгольский фонд инвестиционного сотрудничества, соглашение о создании которого Российский фонд прямых инвестиций заключил в ходе нашего визита. Отмечу, что капиталовложения фонда будут осуществляться главным образом в национальных валютах наших стран", - сказал Путин.

"Мы заинтересованы осуществлять совместные крупные проекты, в связи с чем предлагаю создать совместную рабочую группу высокого уровня и проводить масштабные исследования торгово-экономического порядка. Банк развития Монголии и Российский фонд прямых инвестиций договорились создать совместный фонд инвестиций в рублях и тугриках и подписали меморандум о сотрудничестве", - заявил в свою очередь Баттулга.