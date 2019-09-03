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РИА Новости

Путин рассказал о российско-монгольском фонде инвестсотрудничества

11:31 03.09.2019 (обновлено: 11:40 03.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга подписывают межгосударственный договор о дружеских отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга подписывают межгосударственный договор о дружеских отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Российско-монгольский фонд инвестиционного сотрудничества будет работать в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин после встречи с главой Монголии Халтмаагийном Баттулгой.
Российский лидер отметил, что страны будут совместно реализовывать новые проекты, в том числе в сфере инфраструктуры, в горнорудной промышленности, энергетике, агропроме.
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Вчера, 10:36РИА Новости
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"Этим активно занимается межправкомиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Финансированием таких проектов займется и Российско-монгольский фонд инвестиционного сотрудничества, соглашение о создании которого Российский фонд прямых инвестиций заключил в ходе нашего визита. Отмечу, что капиталовложения фонда будут осуществляться главным образом в национальных валютах наших стран", - сказал Путин.
"Мы заинтересованы осуществлять совместные крупные проекты, в связи с чем предлагаю создать совместную рабочую группу высокого уровня и проводить масштабные исследования торгово-экономического порядка. Банк развития Монголии и Российский фонд прямых инвестиций договорились создать совместный фонд инвестиций в рублях и тугриках и подписали меморандум о сотрудничестве", - заявил в свою очередь Баттулга.
РФПИ ранее во вторник объявил, что вместе с дочерней инвестиционной компанией Банка развития Республики Монголия DBM Asset Management создаст совместный Российско-монгольский фонд инвестиционного сотрудничества. Соответствующее соглашение подписали в ходе визита президента РФ в Улан-Батор. Стороны сфокусируются на поиске и реализации проектов в России и Монголии, которые способствуют развитию потенциала экономик двух стран и улучшению делового климата.
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Владимир ПутинРоссияМонголияЭкономика
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