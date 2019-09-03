Путин и Моди проведут встречи в формате тет-а-тет, заявил посол Индии

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут в среду во Владивостоке встречи в формате тет-а-тет и в конце дня вместе поужинают, сообщил журналистам посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма.

ВЭФ пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума. Как рассказал ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры РФ и Индии начнут свое общение на судоверфи "Звезда". Также состоятся переговоры в узком и расширенном составах, затем подписание широкого пакета документов и заявление для прессы.

"В двусторонней повестке дня ряд мероприятий. Два лидера проведут много времени вместе на встречах в формате тет-а-тет и на закрытых встречах", - заявил посол.

Также посол отметил, что Путин и Моди посетят судоверфь "Звезда", чтобы посмотреть на "высокотехнологичную отрасль судостроения".