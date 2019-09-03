Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T11:30Z
https://ria.ru/20190903/1558197449.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155554/27/1555542709_0:0:3037:1709_1036x0_80_0_0_d07cbebe38d90ce4e0ab5cf6e395036c.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин и Моди проведут встречи в формате тет-а-тет, заявил посол Индии

11:30 03.09.2019
224
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут в среду во Владивостоке встречи в формате тет-а-тет и в конце дня вместе поужинают, сообщил журналистам посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма.
ВЭФ пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума. Как рассказал ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры РФ и Индии начнут свое общение на судоверфи "Звезда". Также состоятся переговоры в узком и расширенном составах, затем подписание широкого пакета документов и заявление для прессы.
Геологи России и Канады обсудят изменение границ на арктическом шельфе
30 августа, 17:41РИА Новости
Россия и Индия думают о совместной разработке шельфа Арктики, заявил Ушаков
"В двусторонней повестке дня ряд мероприятий. Два лидера проведут много времени вместе на встречах в формате тет-а-тет и на закрытых встречах", - заявил посол.
Также посол отметил, что Путин и Моди посетят судоверфь "Звезда", чтобы посмотреть на "высокотехнологичную отрасль судостроения".
Кроме того, по словам посла, у лидеров в конце дня будет "совместный ужин".
700002
Обсудить 1
Восточный экономический форумНарендра МодиВладимир ПутинРоссияИндияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Лидеры России и Индии встретились во Владивостоке
РИА
Новости
Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
В Индии ожидают обмена 15 соглашениями на встрече Путина и Моди на ВЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков заявил, что по обмену заключенными с Украиной анонсов быть не может
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
Лента
новостей
Южные Курилы
Россия не обсуждает с Японией вопросы военного строительства на Курилах
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга на церемонии официальной в Улан-Баторе
Дружба является основой для российско-монгольских отношений, заявил Путин
Деловой район в Джакарте, Индонезия
Представитель главы Индонезии рассказал о предстоящем визите Путина
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь "Звезда"
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга
Путин обсудил военно-техническое сотрудничество с президентом Монголии
Вид Земли с МКС
Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
Президент Молдавии Игорь Додон
Глава Молдавии выехал в Брюссель на встречу с руководством ЕС, НАТО и ЕК
На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Представители МИД России и Южной Кореи провели консультации на полях ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга на церемонии официальной встречи у Государственного дворца в Улан-Баторе
Практика российско-монгольских военных учений продолжится, заявил Путин
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак посетит Саудовскую Аравию, чтобы "сверить часы" перед визитом Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30Европа не выполнила обязательства по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана
10:28Россия за сутки зафиксировала 26 случаев нарушения перемирия в Сирии
10:27Вице-премьер Молдавии выразил надежду на восстановление отношений с Россией
10:26СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
10:24В Хабаровске мужчина выстрелил в играющих во дворе детей
10:22В Омске ребенок погиб от удара током во время игры на кухне
10:21"Транснефть-Дружба" завершила ремонт на магистральных трубопроводах
10:19Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
10:19Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:15В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров
10:14В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
10:09Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
10:07Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
Лента новостейМолния