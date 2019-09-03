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РИА Новости

Медведев утвердил основные сферы для мониторинга правоприменения

11:28 03.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее план мониторинга правоприменения в России на 2020 год, соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
В справке к документу поясняется, что в соответствии с планом будет проводиться мониторинг правоприменения в сферах капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, противодействия антиконкурентным соглашениям и таможенного регулирования.
"Во исполнение подпункта "а" пункта 3 указа президента РФ от 20 мая 2011 года № 657 "О мониторинге правоприменения в РФ" утвердить прилагаемый план мониторинга правоприменения в РФ на 2020 год", - говорится в тексте документа.
Распоряжение было подготовлено Минюстом России в соответствии с положением о мониторинге правоприменения в России.
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