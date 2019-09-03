Медведев утвердил основные сферы для мониторинга правоприменения

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее план мониторинга правоприменения в России на 2020 год, соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
В справке к документу поясняется, что в соответствии с планом будет проводиться мониторинг правоприменения в сферах капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, противодействия антиконкурентным соглашениям и таможенного регулирования.
"Во исполнение подпункта "а" пункта 3 указа президента РФ от 20 мая 2011 года № 657 "О мониторинге правоприменения в РФ" утвердить прилагаемый план мониторинга правоприменения в РФ на 2020 год", - говорится в тексте документа.
Распоряжение было подготовлено Минюстом России в соответствии с положением о мониторинге правоприменения в России.