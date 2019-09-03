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РИА Новости

В Кировской области сотрудники колонии спасли тонувшего в болоте грибника

10:51 03.09.2019
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© РИА Новости / Александр Селиванов / Перейти в фотобанкПоиск пропавших
Поиск пропавших
© РИА Новости / Александр Селиванов
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Поиск пропавших. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен — РИА Новости. Сотрудники исправительной колонии в Кировской области спасли из болота заблудившегося в лесу человека, сообщает региональное управление УФСИН России.
Сотрудница колонии № 18 позвонила начальнику исправительного учреждения поздно вечером с просьбой помочь найти в лесу ее сына Алексея, который в обеденный перерыв пошел набрать грибов и заблудился.
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"Нашли!". Как спасли пропавшую в лесу пятилетнюю ЗаринуВолонтеры нашли пятилетнюю Зарину в нижегородском лесу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она находится в больнице под наблюдением врачей. Поиски Зарины продолжались трое суток. В них приняли участие около тысячи человек: поисковые отряды "Лиза Алерт" и "Рысь", силы МЧС, МВД, Росгвардии и Следственного комитета.
"Как оказалось, Алексей зашел в глухой лес, в который даже местные охотники не ходят. Спустя несколько часов он понял, что самостоятельно ему не выбраться. Вечером он сам вызвал полицию, после чего у него разрядилась батарея телефона. На поиски отправились более 40 человек, в том числе сотрудники трех колоний, полицейские и родственники пропавшего", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции определили примерное местонахождение мужчины по последнему вызову мобильного телефона. Поиски усугублялись темным временем суток, а температура воздуха в лесу приблизилась к нулевой отметке.
"Радиус возможного нахождения был 3 километра. После часа поисков на включенную сирену полицейского наряда в "минуту тишины" Алексей нашёл в себе силы крикнуть в ответ. Спустя некоторое время его обнаружили сотрудники ИК-18 Павел Баранов со служебной собакой и Александр Мышкин. Мужчина не смог самостоятельно выбраться из болота и несколько часов провел в нем. Благодаря смекалке одного из сотрудников потерпевшего аккуратно вытащили с помощью веток", - отмечается в сообщении.
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УФСИНКировская областьРоссияПроисшествия
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