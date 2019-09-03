В Кировской области сотрудники колонии спасли тонувшего в болоте грибника

Волонтеры нашли пятилетнюю Зарину в нижегородском лесу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она находится в больнице под наблюдением врачей. Поиски Зарины продолжались трое суток. В них приняли участие около тысячи человек: поисковые отряды "Лиза Алерт" и "Рысь", силы МЧС, МВД, Росгвардии и Следственного комитета.

"Нашли!". Как спасли пропавшую в лесу пятилетнюю Зарину Волонтеры нашли пятилетнюю Зарину в нижегородском лесу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она находится в больнице под наблюдением врачей. Поиски Зарины продолжались трое суток. В них приняли участие около тысячи человек: поисковые отряды "Лиза Алерт" и "Рысь", силы МЧС, МВД, Росгвардии и Следственного комитета.

"Как оказалось, Алексей зашел в глухой лес, в который даже местные охотники не ходят. Спустя несколько часов он понял, что самостоятельно ему не выбраться. Вечером он сам вызвал полицию, после чего у него разрядилась батарея телефона. На поиски отправились более 40 человек, в том числе сотрудники трех колоний, полицейские и родственники пропавшего", - говорится в сообщении.