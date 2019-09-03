Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T11:21Z
https://ria.ru/20190903/1558195023.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155505/24/1555052432_0:215:2859:1823_1036x0_80_0_0_0d4045dbd44eac76779347e6b241adee.jpg
РИА Новости

Лукашенко призвал к новому диалогу о ракетах средней и меньшей дальности

10:46 03.09.2019 (обновлено: 11:21 03.09.2019)
221
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что появление ракет средней и меньшей дальности в Европе является прямым путем к росту напряженности на континенте и призвал страны к новому широкому переговорному процессу по этой теме как на региональном, так и на глобальном уровне.
"Последний печальный пример - прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Реальная возможность появления этих вооружений в Европе - это прямой путь к росту напряженности на континенте и новому витку гонку вооружений", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня.
По его словам, "для восстановления доверия Беларусь последовательно и настойчиво продвигает идею о необходимости возобновления широкого международного диалога - как на региональном, так и на глобальном уровне". "Без всеобщей готовности к новому переговорному процессу, который бы стабилизировал международные отношения, мы не можем гарантировать безопасность своим народам и странам", - подчеркнул белорусский президент.
Он отметил, что "необходим поиск объединяющей повестки, новых идей, разделяемых широким кругом государств и международных организаций". "Одной из них, по моему мнению, должно стать противодействие размещению ракет средней и меньшей дальности в европейском регионе", - добавил Лукашенко.
Грейм Михан
2 сентября, 10:22РИА Новости
Австралия не будет размещать американские ракеты, заявил посол
Президент Белоруссии отметил, что в настоящее время набирает силы деградация системных основ международной безопасности, которые создавались с середины XX века, и одной из причин и результатом этого процесса стало разрушение доверия между странами.
Глава государства отметил, что последствия от разрушения ДРСМД могут быть даже опаснее терроризма. "Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне. И дай бог, чтобы эта война обошлась хотя бы без ядерного оружия", - сказал он. По словам Лукашенко, гонка вооружений уже началась и развивается очень быстро. "В ведущих странах настолько форсируют это процесс, что во время испытаний нового оружия гибнут люди", - заметил он.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
24 августа, 14:24РИА Новости
Иран обеспокоен испытанием США ранее запрещенной ДРСМД ракеты
Президент Белоруссии также предположил, что "спустя несколько лет мы начнем бороться против этого зла (разрушения ДРСМД - ред.), и те, кто повинны в нарушении этих договоренностей (ДРСМД - ред.), возможно, будут инициаторами конференций (по поиску разрешения ситуации - ред.)". "Так не лучше ли сейчас остановиться?.. Мы сами порождаем процессы, проблемы, с которыми будем завтра бороться" - отметил он.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны. В МИД Белоруссии заявили, что Минск сожалеет в связи с выходом США из ДРСМД, поскольку прекращение его действия наносит серьезный ущерб международной безопасности и создает предпосылки для гонки вооружений. Там также призвали все заинтересованные государства предотвратить размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.
400051
Обсудить 1
Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Белоруссия не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности
РИА
Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предложил создать единый антитеррористический фронт
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Раз конфликт в Донбассе не прекращен, "это кому-то надо", считает Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга на церемонии официальной встречи у Государственного дворца в Улан-Баторе
Практика российско-монгольских военных учений продолжится, заявил Путин
Лента
новостей
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото
Россия может принять участие в подписании соглашения между США и талибами
Станислав Зась
Совбез Белоруссии призвал не искать скрытых смыслов во встрече с Болтоном
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Большое Евразийское партнерство открыто для всех стран, заявили в МИД
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
СБ Польши, Украины и Белоруссии обсудили с Болтоном конфликт в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга
Путин обсудил военно-техническое сотрудничество с президентом Монголии
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Евгений Бунимович
Детский омбудсмен просит разобраться в обстоятельствах задержания Азара
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Липецке начали расследование после нападения ротвейлера на мужчину
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
В Киеве подрались депутат Рады XVIII созыва и новоизбранный депутат
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский попросил Раду сделать то, что "депутаты многие годы обещали"
Грейм Михан
Австралия не будет размещать американские ракеты, заявил посол
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:41Власти Молдавии хотят выйти на новый уровень отношений с Россией
10:40Россия и Индия хотят выйти на товарооборот в 30 миллиардов долларов в год
10:39В Башкирии ради спасения пчел предложат усилить контроль ввоза химикатов
10:36Решение мировых кризисов трудно представить без России, заявили в Финляндии
10:35Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
10:34Названы самые комфортные для жизни города
10:33В районе арктического порта Сабетта на Ямале впервые заметили ворону
10:33В ЦНИИмаш уточнили время возвращения робота "Федор" с МКС на Землю
10:31Зариф назвал санкции США против космических ведомств Ирана бесполезными
10:30Европа не выполнила обязательства по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана
10:28Россия за сутки зафиксировала 26 случаев нарушения перемирия в Сирии
10:27Вице-премьер Молдавии выразил надежду на восстановление отношений с Россией
10:26СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
10:24В Хабаровске мужчина выстрелил в играющих во дворе детей
10:22В Омске ребенок погиб от удара током во время игры на кухне
10:21"Транснефть-Дружба" завершила ремонт на магистральных трубопроводах
10:19Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
10:19Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния