Лукашенко призвал к новому диалогу о ракетах средней и меньшей дальности

МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что появление ракет средней и меньшей дальности в Европе является прямым путем к росту напряженности на континенте и призвал страны к новому широкому переговорному процессу по этой теме как на региональном, так и на глобальном уровне.

"Последний печальный пример - прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Реальная возможность появления этих вооружений в Европе - это прямой путь к росту напряженности на континенте и новому витку гонку вооружений", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня.

По его словам, "для восстановления доверия Беларусь последовательно и настойчиво продвигает идею о необходимости возобновления широкого международного диалога - как на региональном, так и на глобальном уровне". "Без всеобщей готовности к новому переговорному процессу, который бы стабилизировал международные отношения, мы не можем гарантировать безопасность своим народам и странам", - подчеркнул белорусский президент.

Он отметил, что "необходим поиск объединяющей повестки, новых идей, разделяемых широким кругом государств и международных организаций". "Одной из них, по моему мнению, должно стать противодействие размещению ракет средней и меньшей дальности в европейском регионе", - добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что в настоящее время набирает силы деградация системных основ международной безопасности, которые создавались с середины XX века, и одной из причин и результатом этого процесса стало разрушение доверия между странами.

Глава государства отметил, что последствия от разрушения ДРСМД могут быть даже опаснее терроризма. "Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне. И дай бог, чтобы эта война обошлась хотя бы без ядерного оружия", - сказал он. По словам Лукашенко, гонка вооружений уже началась и развивается очень быстро. "В ведущих странах настолько форсируют это процесс, что во время испытаний нового оружия гибнут люди", - заметил он.

Президент Белоруссии также предположил, что "спустя несколько лет мы начнем бороться против этого зла (разрушения ДРСМД - ред.), и те, кто повинны в нарушении этих договоренностей (ДРСМД - ред.), возможно, будут инициаторами конференций (по поиску разрешения ситуации - ред.)". "Так не лучше ли сейчас остановиться?.. Мы сами порождаем процессы, проблемы, с которыми будем завтра бороться" - отметил он.