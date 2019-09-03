Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T10:30Z
https://ria.ru/20190903/1558194065.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/98577/68/985776859_0:180:3456:2124_1036x0_80_0_0_c857876b97389f4bf62ff1fea0b2c1f1.jpg
РИА Новости

В Кузбассе закрыли детсад из-за превышения концентрации радиоактивного газа

10:30 03.09.2019
2732
© РИА Новости / Илья ГорбуновДозиметр
Дозиметр
© РИА Новости / Илья Горбунов
Дозиметр. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 3 сен - РИА Новости. Мариинский городской суд в Кемеровской области приостановил работу детского сада № 9 "Аленка" из-за повышенной концентрации радиоактивного газа радона, которая превысила норму более чем в четыре раза, сообщается на сайте суда.
Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено 30 августа при проведении плановой выездной проверки двух зданий дошкольного образовательного учреждения сотрудниками Мариинского территориального отдела Роспотребнадзора.
"Уровень максимальной среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности радона в воздухе в игровых комнатах, в медицинских кабинетах, в методическом кабинете и в кабинете заведующей детским садом составил от 218,14 до 262,34 беккерелей на кубический метр (при норме не более 200 Бк/м3). При этом в холле (приемной групп) одного из зданий показатель содержания радона составил 392,6 Бк/м3, а в спальне старшей группы – 851,76 Бк/м3", - говорится в сообщении суда.
Представитель дошкольного учреждения с выявленными правонарушениями согласилась и пояснила, что в настоящее время предпринимаются меры к их устранению. Деятельность детского сада была приостановлена на 30 суток, начиная с 28 августа 2019 года, уточняет пресс-служба суда.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
30 августа, 03:17Ядерные технологии
"Росатом" хочет усовершенствовать свою систему мониторинга радиации
Продукты распада радона, попадая в легкие человека вместе с воздухом, выделяют альфа-частицы, поражающие клетки эпителия и вызывающие в легочной ткани микроожоги; повышенная концентрация изотопов радона в воздухе может привести к раку легких; альфа-частицы вызывают повреждения в хромосомах клеток костного мозга человека, что увеличивает вероятность развития лейкозов; продукты распада радона оказывают негативное воздействие на половую, кроветворную, иммунную систему человека, вызывая сбои в жизнедеятельности человека и могут привести к мутации клеток организма.
В Кемеровской области из-за повышенного уровня радона регулярно закрывают детские сады. В июле 2017 года деятельность одного из детских садов в городе Кемерово была приостановлена на 60 суток, а в июле 2018 года по аналогичной причине судебные приставы опечатали здание детского сада в поселке Белогорск Тисульского района Кузбасса на 90 суток.
108330
КузбассПроисшествия
Рекомендуем
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
Минздрав презентовал новую вакцину от гриппа
РИА
Новости
Врачи во время операции
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Полиция
Выпускница медвуза в Кемерово убила преподавателя из-за денег
В больнице
В Узбекистане один человек погиб в результате ДТП с автобусом
Лента
новостей
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Минздрав представит на ВЭФ новые лаборатории для выявления патогенов
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе
Врач в больнице
В Саратове еще один человек умер от геморрагической лихорадки
Блогер Владислав Синица во время заседания Пресненского суда Москвы
Блогера Синицу приговорили к пяти годам за угрозы детям силовиков
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
Поврежденное водолазное судно Conception
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Журналист RT побывала на израильской базе, эвакуированной после обстрела
Журналист RT побывала на израильской базе, эвакуированной после обстрела
Машина турецкой скорой помощи
Умерла россиянка, впавшая в кому в Турции, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Подмосковье из носа ребенка достали шуруп, застрявший около года назад
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
10:34Названы самые комфортные для жизни города
10:33В районе арктического порта Сабетта на Ямале впервые заметили ворону
10:33В ЦНИИмаш уточнили время возвращения робота "Федор" с МКС на Землю
10:31Зариф назвал санкции США против космических ведомств Ирана бесполезными
10:30Европа не выполнила обязательства по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана
10:28Россия за сутки зафиксировала 26 случаев нарушения перемирия в Сирии
10:27Вице-премьер Молдавии выразил надежду на восстановление отношений с Россией
10:26СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
10:24В Хабаровске мужчина выстрелил в играющих во дворе детей
10:22В Омске ребенок погиб от удара током во время игры на кухне
10:21"Транснефть-Дружба" завершила ремонт на магистральных трубопроводах
10:19Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
10:19Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:15В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров
10:14В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
10:09Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
Лента новостейМолния