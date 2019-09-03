В Кузбассе закрыли детсад из-за превышения концентрации радиоактивного газа

КЕМЕРОВО, 3 сен - РИА Новости. Мариинский городской суд в Кемеровской области приостановил работу детского сада № 9 "Аленка" из-за повышенной концентрации радиоактивного газа радона, которая превысила норму более чем в четыре раза, сообщается на сайте суда.

Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено 30 августа при проведении плановой выездной проверки двух зданий дошкольного образовательного учреждения сотрудниками Мариинского территориального отдела Роспотребнадзора.

"Уровень максимальной среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности радона в воздухе в игровых комнатах, в медицинских кабинетах, в методическом кабинете и в кабинете заведующей детским садом составил от 218,14 до 262,34 беккерелей на кубический метр (при норме не более 200 Бк/м3). При этом в холле (приемной групп) одного из зданий показатель содержания радона составил 392,6 Бк/м3, а в спальне старшей группы – 851,76 Бк/м3", - говорится в сообщении суда.

Представитель дошкольного учреждения с выявленными правонарушениями согласилась и пояснила, что в настоящее время предпринимаются меры к их устранению. Деятельность детского сада была приостановлена на 30 суток, начиная с 28 августа 2019 года, уточняет пресс-служба суда.

Продукты распада радона, попадая в легкие человека вместе с воздухом, выделяют альфа-частицы, поражающие клетки эпителия и вызывающие в легочной ткани микроожоги; повышенная концентрация изотопов радона в воздухе может привести к раку легких; альфа-частицы вызывают повреждения в хромосомах клеток костного мозга человека, что увеличивает вероятность развития лейкозов; продукты распада радона оказывают негативное воздействие на половую, кроветворную, иммунную систему человека, вызывая сбои в жизнедеятельности человека и могут привести к мутации клеток организма.