ДВФУ ведет переговоры с Пхеньяном о сотрудничестве в образовании

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет после визита в Приморье лидера КНДР Ким Чен Ына ведёт переговоры с северокорейскими коллегами о сотрудничестве в образовании, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ ректор ДВФУ Никита Анисимов.

"После визита лидера КНДР и его встречи с президентом России на территории нашего университета мы действительно ведем переговоры с северокорейскими партнёрами о возможных взаимодействиях и расширении сотрудничества в образовательной сфере. К сожалению, мировая повестка такова, что большое количество санкций введено против северокорейского государства, и не все возможности в сфере науки и образования для нас доступны", - сказал Анисимов.

По его словам, ДВФУ четко соблюдает все взятые на себя Россией международные обязательства и резолюции ООН.

"Тем не менее, мы развиваем отношения, ведь в ДВФУ учится довольно большое количество северокорейских студентов - несколько десятков. Наши преподаватели время от времени посещают эту страну, чтобы давать лекции, встречаться со студентами в пределах международных договоров и обязательств нашей страны", - добавил ректор.

Лидер КНДР посетил Приморье в конце апреля, во Владивостоке он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Это был первый контакт двух политиков и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году, а также первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост в апреле.