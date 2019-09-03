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РИА Новости
Восточный экономический форум

ДВФУ ведет переговоры с Пхеньяном о сотрудничестве в образовании

10:26 03.09.2019 (обновлено: 10:52 03.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВнутри главного корпуса кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии V Восточного экономического форума
Внутри главного корпуса кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет после визита в Приморье лидера КНДР Ким Чен Ына ведёт переговоры с северокорейскими коллегами о сотрудничестве в образовании, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ ректор ДВФУ Никита Анисимов.
"После визита лидера КНДР и его встречи с президентом России на территории нашего университета мы действительно ведем переговоры с северокорейскими партнёрами о возможных взаимодействиях и расширении сотрудничества в образовательной сфере. К сожалению, мировая повестка такова, что большое количество санкций введено против северокорейского государства, и не все возможности в сфере науки и образования для нас доступны", - сказал Анисимов.
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По его словам, ДВФУ четко соблюдает все взятые на себя Россией международные обязательства и резолюции ООН.
"Тем не менее, мы развиваем отношения, ведь в ДВФУ учится довольно большое количество северокорейских студентов - несколько десятков. Наши преподаватели время от времени посещают эту страну, чтобы давать лекции, встречаться со студентами в пределах международных договоров и обязательств нашей страны", - добавил ректор.
Лидер КНДР посетил Приморье в конце апреля, во Владивостоке он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Это был первый контакт двух политиков и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году, а также первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост в апреле.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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Восточный экономический форумПриморьеДальневосточный федеральный университетПхеньянКНДР
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