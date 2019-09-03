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РИА Новости

Сторонники экс-главы Армении собрались у КС, где рассмотрят его дело

09:39 03.09.2019
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцРоберт Кочарян
Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 сен – РИА Новости. Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна собрались у здания Конституционного суда, который должен во вторник начать рассмотрение его дела, передает корреспондент РИА Новости.
Напротив КС собрались несколько десятков человек, там же находятся и противники бывшего главы государства. Само здание оцеплено полицией.
Роберт Кочарян в суде
29 июля, 14:21РИА Новости
Защита Кочаряна обнародовала список нарушений по его делу
Ранее адвокат экс-главы государства Арам Вардеванян заявил РИА Новости, что защита Кочаряна направила в Конституционный суд несколько обращений, и иск, который планировалось рассмотреть 29 августа, касается вопросов, связанных с арестом и обстоятельствами, исключающими уголовное преследование. По его словам, в уголовно-процессуальном кодексе существуют правовые пробелы, у лиц с особым статусом, наделенных неприкосновенностью, соответствующей защитой, нет гарантий, предусмотренных процессуальным документом, а именно уголовно-процессуальным кодексом.
Вардеванян сообщил, что поводом для обращения стало принятое 15 ноября 2018 года решение Кассационного суда о повторном аресте Кочаряна. Тогда Кассационный суд отменил решение Апелляционного суда, освободившего экс-президента с учетом его неприкосновенности. Адвокат подчеркнул, что хотя в уголовно-процессуальном кодексе не было механизма применения ареста в отношении лиц, наделенных неприкосновенностью, Кассационным судом была дана трактовка, нарушающая презумпцию невиновности, право на личную свободу, принцип правовой определенности и справедливого судопроизводства. Именно для защиты этих прав и искоренения нарушений было подано обращение в Конституционный суд, причиной всего этого, в конечном счете, является отсутствие соответствующих регулирований в уголовно-процессуальном кодексе, заявил адвокат.
Между тем ранее другой адвокат Кочаряна Айк Алумян сообщил журналистам, что предположительно первое заседание суда общей юрисдикции города Еревана по делу Кочаряна состоится в конце этой или начале следующей недели.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
30 июля, 20:41РИА Новости
Освободившего Кочаряна судью обвинили в служебном подлоге
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