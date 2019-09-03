Сторонники экс-главы Армении собрались у КС, где рассмотрят его дело

ЕРЕВАН, 3 сен – РИА Новости. Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна собрались у здания Конституционного суда, который должен во вторник начать рассмотрение его дела, передает корреспондент РИА Новости.

Напротив КС собрались несколько десятков человек, там же находятся и противники бывшего главы государства. Само здание оцеплено полицией.

Ранее адвокат экс-главы государства Арам Вардеванян заявил РИА Новости, что защита Кочаряна направила в Конституционный суд несколько обращений, и иск, который планировалось рассмотреть 29 августа, касается вопросов, связанных с арестом и обстоятельствами, исключающими уголовное преследование. По его словам, в уголовно-процессуальном кодексе существуют правовые пробелы, у лиц с особым статусом, наделенных неприкосновенностью, соответствующей защитой, нет гарантий, предусмотренных процессуальным документом, а именно уголовно-процессуальным кодексом.

Вардеванян сообщил, что поводом для обращения стало принятое 15 ноября 2018 года решение Кассационного суда о повторном аресте Кочаряна. Тогда Кассационный суд отменил решение Апелляционного суда, освободившего экс-президента с учетом его неприкосновенности. Адвокат подчеркнул, что хотя в уголовно-процессуальном кодексе не было механизма применения ареста в отношении лиц, наделенных неприкосновенностью, Кассационным судом была дана трактовка, нарушающая презумпцию невиновности, право на личную свободу, принцип правовой определенности и справедливого судопроизводства. Именно для защиты этих прав и искоренения нарушений было подано обращение в Конституционный суд, причиной всего этого, в конечном счете, является отсутствие соответствующих регулирований в уголовно-процессуальном кодексе, заявил адвокат.

Между тем ранее другой адвокат Кочаряна Айк Алумян сообщил журналистам, что предположительно первое заседание суда общей юрисдикции города Еревана по делу Кочаряна состоится в конце этой или начале следующей недели.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.