Москвичи в День города смогут бесплатно посетить 80 столичных музеев

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Москвичи и гости столицы в День города смогут бесплатно посетить 80 музеев, где пройдут экскурсии, спектакли, лекции и концерты, сообщается во вторник на сайте мэра Москвы.

День города в Москве отмечается в первую или вторую субботу сентября. В этом году 872-летие российской столицы выпадает на 7 и 8 сентября.

"В День города, 7 и 8 сентября, музеи Департамента культуры Москвы будут работать бесплатно. Праздничные мероприятия, концерты и выставки пройдут на 80 площадках. В специальную программу к 872-летию Москвы вошли пешеходные экскурсии, спектакли, лекции и мастер-классы", - говорится в сообщении.

Так, в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет концерт, где в субботу выступит симфонический оркестр имени Сергея Рахманинова и солисты Большого театра, а на следующий день на сцену выйдет джазовый ансамбль. В Государственном музее Владимира Высоцкого подготовили познавательную прогулку "На Большом Каретном". Ее участники увидят места, где рос будущий поэт и где зарождался его талант. В галерее Александра Шилова 8 сентября прочитают лекцию "Потерянный образ Москвы" о произведениях русских художников, на которых изображены здания, не сохранившиеся до наших дней. В Мемориальном музее Александра Скрябина пройдут концерты классической музыки, пешеходная экскурсия, поэтический спектакль и другие мероприятия.