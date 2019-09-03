Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Переменная облачность без существенных осадков и до 25 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве мы ожидаем переменную облачность без существенных осадков. По западу области местами возможны небольшие дожди, там погоду определяет атмосферный фронт. Температура в Москве сегодня 23-25 градусов, по области плюс 21-26",- сообщил Синенков .
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Метеоролог добавил, что ветер будет дуть с юго-востока, скорость его будет 3-8 метра в секунду. По его словам, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 749 миллиметров ртутного столба, что на 2 миллиметра выше нормы.