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РИА Новости

Правительство прописало места высадки туристов судами в ДФО и Арктике

08:16 03.09.2019 (обновлено: 09:35 03.09.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорода России. Анадырь
Города России. Анадырь
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Города России. Анадырь. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Правительство утвердило перечень портов и пунктов в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне России, где иностранным туристическим судам разрешено осуществлять посадку или высадку на берег пассажиров, следует из текста документа, имеющего в распоряжении РИА Новости.
Всего в перечне 340 портов и пунктов, куда имеют право заходить иностранные туристские суда, имеющие разрешение на профильную деятельность от Ростуризма. Они расположены в акваториях, прилегающих к Якутии, Чукотскому АО, Камчатскому и Хабаровскому краям, к Магаданской и Сахалинской областям, к Приморскому краю, к Мурманской и Архангельской областям, к Карелии, к Ненецкому АО, Красноярскому краю и Ямало-Ненецкому АО.
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Согласно принятому в июле 2019 года закону, в перечне должны быть указаны порты (или) пункты, в которых иностранным туристским судам разрешается осуществлять посадку и высадку на берег пассажиров.
В утвержденном распоряжении многие пункты оказались без этой пометки. Например, из 62 пунктов в акватории, прилегающей к территории Чукотского автономного округа, посадка и высадка туристов разрешается только в двух: порт Анадырь и остров Врангеля. Впрочем, есть и регионы с обратной картиной - так, из шести пунктов в акватории у Карелии посадка и высадка не разрешена только у села Нельмогуба.
"Информация о возможности схода иностранных туристов на берег позволит туроператорам с наименьшими рисками планировать маршруты следования иностранных туристских судов с посещением туристами - пассажирами этих судов туристических объектов, расположенных в том числе на суше, формировать турпродукт, представляющий интерес для иностранных туристов, и, как следствие, будет способствовать развитию круизного туризма в субъектах Федерации, входящих в Арктическую зону и Дальневосточный федеральный округ", - отмечается в пояснительной записке.
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