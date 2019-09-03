Правительство прописало места высадки туристов судами в ДФО и Арктике

Каждый пятый турист к 2025 году будет приезжать в Якутию ради Арктики

Разработка концепции национального атласа Арктической зоны и возможность полноценно использовать эту труднодоступную часть российской территории для туризма позволят повысить привлекательность республики Саха (Якутия)к 2025 году.