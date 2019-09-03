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РИА Новости

Чуйченко рассказал о проведении российско-китайского форума медиа в ноябре

04:06 03.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева накануне V Восточного экономического форума
Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева накануне V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Российско-китайский форум медиа планируется провести в ноябре в КНР, сообщил на V форуме СМИ России и Китая в рамках "нулевого" дня Восточного экономического форума (ВЭФ) вице-премьер РФ Константин Чуйченко.
"Мы поддерживаем проведение в ноябре этого года в китайском городе Уси третьего российско-китайского форума медиа. На нем планируется обсудить возможности сотрудничества развития технологических платформ для дистрибуции контента, вопросы регулирования интернета, производства цифровых медиапродуктов, включая анимацию и игры. Есть смысл поговорить о создании мультимедийной продукции, в том числе обсудить использование цифровых технологий в дополнение к традиционным журналам и радиопередачам", - сказал Чуйченко.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
Вице-премьер России Константин Чуйченко
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