Чуйченко рассказал о проведении российско-китайского форума медиа в ноябре

"Мы поддерживаем проведение в ноябре этого года в китайском городе Уси третьего российско-китайского форума медиа. На нем планируется обсудить возможности сотрудничества развития технологических платформ для дистрибуции контента, вопросы регулирования интернета, производства цифровых медиапродуктов, включая анимацию и игры. Есть смысл поговорить о создании мультимедийной продукции, в том числе обсудить использование цифровых технологий в дополнение к традиционным журналам и радиопередачам", - сказал Чуйченко.