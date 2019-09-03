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РИА Новости

В Госдуме объяснили требования Польши о репарациях

02:04 03.09.2019 (обновлено: 05:56 03.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российские парламентарии прокомментировали высказывание министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака о репарациях после Второй мировой войны.
Министр ранее обвинил Россию в том, что Польша не получила послевоенные репарации от Германии. По его мнению, это произошло из-за того, что соответствующее решение за Польшу приняла Россия, причем Варшава якобы не была суверенна.
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"Жертвоприглашение". Польша выбрала, с кем ей "начать" Вторую мировуюГоворят, что если в историю стрелять из ружья, она ответит из пушки. Но ведь на иных она чихать хотела.
При этом Блащак настаивает, что вопрос выплаты репараций по-прежнему открыт.
По итогам Потсдамской конференции в 1945 году участники договорились, что Польше нужно выплатить репарации из советской доли, поступавшей из восточной зоны Германии. С 1954 года взимание этих средство было прекращено на основании совместного соглашения Советского Союза и Польской Народной Республики.

"Переписывая историю"

Депутат Госдумы Сергей Железняк, комментируя РИА Новости слова министра, назвал их продолжением польской антироссийской кампании.
"К сожалению, у властей Польши сложилась нездоровая традиция винить нашу страну в своих бедах, искажая действительность и переписывая историю под удобную нынешнему польскому политическому истеблишменту конъюнктуру", — отметил он.
Железняк убежден, что поднятый Польшей вопрос является исключительно политическим.
Депутат отметил, что активизация обсуждения вопроса о репарациях является результатом внутриполитических дискуссий в Польше, постоянной фронды с ФРГ на европейском политическом поле и способ зарабатывания очков у польского электората на предстоящих выборах.
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Эксперт прокомментировал обвинения Польши в адрес России из-за репараций

Пересмотр истории

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил RT, что не следует ожидать от Варшавы здравых мыслей и предложений.
"Учитывая, что Польша сегодня является рупором всей русофобской политики Европы и США, они начинают полностью пересматривать все исторические моменты, связанные с Польшей и Россией", — отметил он.
По мнению Водолацкого, польские политики "жестко заточены" на курс, который им предложили США и другие страны.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийМимо кассы
Мимо кассы
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Мимо кассы
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Мариуш БлащакГосдума РФСергей ЖелезнякПольшаЕвропаРоссияВиктор ВодолацкийВ мире
Популярные комментарии
И кстати, то что вчера происходила в Польше виновный и мы. Виновны в том, что такие мерзкие предатели родины и интересов России, как Гозман, может безнаказанно позволить себе на прямой эфире объявить, что СССР был союзником Гитлера, и что Россия сегодня поднял принципы Сталина. Я был бы рад, если это был так. Но если мы подняли принципы Сталина, почему же тогда этот Гозман не висит на столбе позора с табличкой на груди с надписей предатель нации?
3 сентября, 03:09
АМАртур Месчян
4700001
Если у нации есть привычка быть вечным рабом, ему все равно кто рабовладелец. На сегодняшний день Польша решила стать одноразовый резинотехнический изделия в геополитической игре США против России. Ну мы то знаем где заканчивают свою не славную жизнь рабы и противозачаточные изделия.
3 сентября, 02:58
АМАртур Месчян
4240000
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