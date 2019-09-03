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РИА Новости

Матвиенко отмечает значительное снижение террористической угрозы в России

00:41 03.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Террористическая угроза в России значительно снизилась за последние годы благодаря совместным усилиям государства, религиозных организаций и неравнодушных людей, заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.
В России 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане 1-3 сентября 2004 года.
"Благодаря консолидированным усилиям органов государственной власти, религиозных и общественных организаций, всех неравнодушных граждан удалось намного снизить уровень террористической активности в России", - говорится в обращении Матвиенко, опубликованном на сайте Совфеда.
По словам спикера, россияне по-прежнему с горечью вспоминают жертв террористических атак и сотрудников силовых ведомств, отдавших свою жизнь в противоборстве с этим "глобальным злом".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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"За последние десятилетия наша страна, находясь на переднем крае борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, столкнулась с множеством актов террористической агрессии, в ходе которых погибли и пострадали тысячи наших соотечественников. Общее горе и боль сближают россиян, укрепляют решимость противостоять любому проявлению террора не только внутри государства, но и за его пределами", - подчеркнула Матвиенко.
Как отметила спикер палаты, мировое сообщество должно в полной мере осознавать, что только совместно, в постоянном контакте и тесном сотрудничестве можно эффективно бороться с "варварской античеловечной идеологией, предотвращать направленные на разрушение и устрашение людей акции, защищать человечество от возникшей угрозы, окончательно уничтожить все очаги терроризма".
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФСолидарностьРоссияБезопасностьОбщество
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