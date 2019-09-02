Московская компания оснастила оборудованием больницы Астраханской области

"Город комплексно подходит к формированию системы мер поддержки столичных предпринимателей, специализирующихся на разработке инновационных продуктов и решений. Например, для резидентов технопарков, которые сегодня заполнены уже более чем на 98%, предусмотрен ряд льгот. Они помогают предприятиям вкладывать больше средств в развитие и наращивать объемы производства. И мы видим эффективность принятых городом мер на конкретных примерах: на данный момент медицинское оборудование компании-резидента используют более чем в 6 тысячах медицинских учреждений России и стран СНГ", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.