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РИА Новости

Московская компания оснастила оборудованием больницы Астраханской области

17:04 02.09.2019
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© РИА Новости / Евгений СамаринДиагностический медицинский прибор
Диагностический медицинский прибор
© РИА Новости / Евгений Самарин
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Московская компания - резидент технопарка "Нагатино" оснастила комплексами суточного мониторирования ЭКГ и АД больницы и поликлиники Астраханской области, сообщает пресс-служба столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР), курирующего технопарк.
Как отмечается в сообщении, компания "Медиком" поставила в область более 100 комплексов суточного мониторирования ЭКГ и АД, которые позволят обследовать до 20 тысяч пациентов в год. Общая сумма контрактов на поставку оборудования в 9 лечебных учреждений области составила 7 миллионов рублей.

"Город комплексно подходит к формированию системы мер поддержки столичных предпринимателей, специализирующихся на разработке инновационных продуктов и решений. Например, для резидентов технопарков, которые сегодня заполнены уже более чем на 98%, предусмотрен ряд льгот. Они помогают предприятиям вкладывать больше средств в развитие и наращивать объемы производства. И мы видим эффективность принятых городом мер на конкретных примерах: на данный момент медицинское оборудование компании-резидента используют более чем в 6 тысячах медицинских учреждений России и стран СНГ", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.

Технопарк "Нагатино", курируемый ДПИР, - один из 35 московских технопарков. Сейчас на территории технопарка располагается свыше 60 компаний различного профиля, из них порядка 40 производственных компаний. Всего в технопарках столицы трудятся свыше 59 тысяч человек, напомнили в пресс-службе.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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