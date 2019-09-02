В Хорватии отрицают сообщения об избиении и пытках юноши из Афганистана

БЕЛГРАД, 2 сен – РИА Новости. Полиция Хорватии отрицает сообщения властей Сербии об избиении и пытках 16-летнего юноши из Афганистана и издевательствах над другими мигрантами, сообщило хорватское МВД.

Комиссариат по делам беженцев и миграциям при правительстве Сербии сообщил в минувшую субботу, что пограничные полицейские Хорватии жестоко избивали и пытали электричеством юношу из Афганистана, которого задержали с группой из 16 мигрантов при попытке перейти границу между Сербией и Хорватией.

По данным сербских властей, афганец получил перелом ребер со внутренним кровотечением, гематомы на голове и потерял много крови. В настоящее время пострадавший проходит лечение в центре приема мигрантов в пригородном районе Борча сербской столицы. Министерство внутренних дел Хорватии подчеркнуло, что "не располагает информацией о данной ситуации".

"Считаем, что это еще одно среди безосновательных и необоснованных фактами обвинений в адрес хорватской полиции из-за ее настойчивости и решимости в защите государственной и внешней границы ЕС", - говорится в сообщении ведомства.

Хорватская полиция указала, что с начала года предотвратила 9,5 тысячи попыток незаконного перехода границы, что на 200% больше, чем к тому же времени в прошлом году, и задержала 600 контрабандистов мигрантов.

"О гуманности хорватской полиции говорит и недавний случай, когда контрабандист, 45-летний гражданин Сербии, выпрыгнул из микроавтобуса, который упал в реку Купу, и оставил 11 мигрантов погибать. К сожалению, одна женщина утонула, но благодаря быстрой реакции полицейских было спасено 10 мигрантов", - указало хорватское МВД.