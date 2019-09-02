В оренбургском селе отремонтировали школу, на которую жаловались Путину

УФА, 2 сен - РИА Новости. Средняя школа в оренбургском селе Трудовая, на плохое состояние которой местные жители пожаловались Владимиру Путину во время прямой линии, отремонтирована и в понедельник открылась в торжественной обстановке, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Оренбургской области.

Во время прямой линии с президентом страны 20 июня жители села Трудовая пожаловались, что сельская школа не ремонтировалась порядка 50 лет. После этого власти области начали в учреждении капитальный ремонт.

"К началу учебного года в школе перекрыта и утеплена крыша, здесь заменили системы отопления, электроосвещения, водоснабжения. Во всех классах теперь имеется горячая и холодная вода. Установлены новые окна и двери. Выровнены все стены, эвакуационные пути приведены в соответствие нормам. Современный вид приобрел спортивный зал", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что комнаты для переодевания в спортзале оборудованы душевыми и санузлами. Во дворе установлены уличные тренажеры, также заасфальтировали территорию школы и прилегающую зону.