Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T16:53Z
https://ria.ru/20190902/1558170000.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155817/11/1558171141_581:232:2560:1345_1036x0_80_0_0_dc6463ef4642f75d0c0495094dc6aff3.jpg
РИА Новости

В оренбургском селе отремонтировали школу, на которую жаловались Путину

15:40 02.09.2019 (обновлено: 16:53 02.09.2019)
151
© Фото : страничка "Соль-Илецк Онлайн" в сети VkontakteСредняя школа в оренбургском селе Трудовая, открывшаяся после ремонта 2 сентября 2019
Средняя школа в оренбургском селе Трудовая, открывшаяся после ремонта 2 сентября 2019
© Фото : страничка "Соль-Илецк Онлайн" в сети Vkontakte
УФА, 2 сен - РИА Новости. Средняя школа в оренбургском селе Трудовая, на плохое состояние которой местные жители пожаловались Владимиру Путину во время прямой линии, отремонтирована и в понедельник открылась в торжественной обстановке, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Оренбургской области.
Во время прямой линии с президентом страны 20 июня жители села Трудовая пожаловались, что сельская школа не ремонтировалась порядка 50 лет. После этого власти области начали в учреждении капитальный ремонт.
© Фото : страничка "Соль-Илецк Онлайн" в сети VkontakteСредняя школа в оренбургском селе Трудовая, открывшаяся после ремонта 2 сентября 2019
Средняя школа в оренбургском селе Трудовая, открывшаяся после ремонта 2 сентября 2019Средняя школа в оренбургском селе Трудовая, открывшаяся после ремонта 2 сентября 2019
© Фото : страничка "Соль-Илецк Онлайн" в сети Vkontakte
Средняя школа в оренбургском селе Трудовая, открывшаяся после ремонта 2 сентября 2019
"К началу учебного года в школе перекрыта и утеплена крыша, здесь заменили системы отопления, электроосвещения, водоснабжения. Во всех классах теперь имеется горячая и холодная вода. Установлены новые окна и двери. Выровнены все стены, эвакуационные пути приведены в соответствие нормам. Современный вид приобрел спортивный зал", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что комнаты для переодевания в спортзале оборудованы душевыми и санузлами. Во дворе установлены уличные тренажеры, также заасфальтировали территорию школы и прилегающую зону.
"В последние годы наблюдается увеличение числа учащихся, нынешний учебный год в обновленном здании начался для 130 детей. Учащиеся данной школы показывают стабильные результаты по итоговой аттестации, не пропускают творческие конкурсы, научные конференции, неоднократно становились призёрами военно-спортивных игр", - рассказали в пресс-службе.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
15:06РИА Новости
Куйвашев одобрил решение уральского бизнесмена отремонтировать родную школу
200011
Обсудить 0
Владимир ПутинОренбургская областьОбщество
Рекомендуем
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Куйвашев одобрил решение уральского бизнесмена отремонтировать родную школу
РИА
Новости
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
Правительство скорректировало бюджет из-за лесных пожаров
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Москалькова выступила против блокировки Telegram
Город Златоуст
Мэр Златоуста ушел в отставку
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Тулуна
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка
Британский премьер-министр Борис Джонсон и его собака Керри Симондс, породы Джек Рассел, во время перезда на Даунинг-стрит в Лондоне. 2 сентября 2019
Собака Бориса Джонсона въехала в резиденцию на Даунинг-стрит
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Власти Мурманской области предложили вернуть молодежи полярные надбавки
Джон Мид Хантсман
Покидающий Россию посол США заявил, что будет скучать по стране
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова призвала наказывать за фейки, а не за перепосты
Спутниковый снимок на основании которого официальные лица США заявляют о неудачном запуске ракеты на севере Ирана. 29 августа 2019
Власти рассказали подробности взрыва на иранском космодроме
Эмблема на форме сотрудника полиции
Брянскому экс-полицейскому грозит до 15 лет за убийство студента
Марк Захаров
Марк Захаров пропустит сбор труппы "Ленкома", заявил директор театра
Житель Бенгази изображает Муамара Каддафи на улице города
Эксперт рассказал, что необходимо для разрешения кризиса в Ливии
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф подтвердил проведение совместных военных учений с Россией
Президент Польши Анджей Дуда
Польша пригласила США участвовать в тендере на покупку боевых вертолетов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:00В Калифорнии полностью сгорело судно Conception
18:58В США подготовили проект закона о смертной казни за массовые убийства
18:57Путин прибыл в Улан-Батор
18:47Медведчук оценил условия вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС
18:44Глава МИД Швеции раскритиковала подход США к Арктическому совету
18:44В Совфеде призвали к контролю за размещением пожилых в приемных семьях
18:42РПЦ: введение культурных нормативов в школах укрепляет суверенитет России
18:34В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1 "М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
18:12Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
Лента новостейМолния