Награждение победителей конкурса фотожурналистов им. Андрея Стенина

В экспозицию вошли порядка 200 работ лучших молодых фотожурналистов из 17-ти стран, в числе которых Россия, США, Германия, Италия, Франция, Испания и другие. Среди главных тем выставки – глобальные гуманитарные вызовы: проблемы экологии, миграция, социальная адаптация, этническое самоопределение, расовая дискриминация.
Конкурс организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО с целью поддержки молодых фотографов в их стремлении к профессиональному мастерству. В 2019 году конкурс поставил новый рекорд – было прислано около 6000 работ из 80-ти стран. Возраст участников конкурса ограничен 33 годами. Место проведения: площадь Революции, д.2/3, Выставочный комплекс Государственного исторического музея.
Аккредитация на мероприятие для СМИ открыта до 18:00 МСК, 9 сентября
по тел.: +7 968-766-0887 Маргарита Китаева
e-mail: m.kitaeva@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Конкурс организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО с целью поддержки молодых фотографов в их стремлении к профессиональному мастерству. В 2019 году конкурс поставил новый рекорд – было прислано около 6000 работ из 80-ти стран. Возраст участников конкурса ограничен 33 годами. Место проведения: площадь Революции, д.2/3, Выставочный комплекс Государственного исторического музея.
Аккредитация на мероприятие для СМИ открыта до 18:00 МСК, 9 сентября
по тел.: +7 968-766-0887 Маргарита Китаева
e-mail: m.kitaeva@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".