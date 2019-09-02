Московским школьникам расскажут о раздельном сборе мусора

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Цикл уроков о раздельном сборе мусора проведут во всех школах Москвы, рассказал журналистам руководитель департамента природопользования и окружающий среды Антон Кульбачевский после экологического урока в школе 1520.

"У нас есть сейчас задача погрузить урок по раздельному сбору мусора в электронную базу МЭШ (проект "Московская электронная школа" - ред.), мы с департаментом образования активно отрабатываем эту тему. Я надеюсь, что такие уроки будут проведены в ближайшее время во всех школах Москвы", - рассказал Кульбачевский.

Он также отметил, что уроки будут подготовлены для разных возрастов школьников. Например, учащимся начальных классов будет рассказываться общая информация, а для старшеклассников проведут серию опытов и расскажут про вторичную "жизнь" ресурсов.

Кульбачевский добавил, что во всех школах также проведут уроки, посвященные теме содержания экзотических животных в неволе. По его словам, в Москве существует колоссальный спрос на таких животных. Руководитель департамента отметил, что такие уроки позволят погасить интерес москвичей к "экзотам".

"Тема животных - это такая тема, которая беспокоит всех, и на самом деле в Москве существует колоссальный спрос на экзотов. Вот этот спрос мы пытаемся погасить всеми способами. Ребёнок как раз в школе получает много знаний и впитывает в себя все как губка... Я надеюсь, что лет через 10-15 в Москве этот спрос погаснет", - добавил руководитель департамента.