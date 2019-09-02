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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Берл Лазар пожелал ученикам еврейских школ преуспевать в личностном росте

14:00 02.09.2019
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар в понедельник поздравил учеников еврейских школ с началом нового учебного года, пожелав им преуспеть в личностном росте.
Берл Лазар посетил школу "Мир интеллекта" в Марьиной Роще, среднюю школу "Бнот Менахем" и Московскую еврейскую школу "Месивта".
По словам раввина, в этом году начало учебного года весьма символично совпало с началом еврейского месяца Элул - последнего месяца перед праздником Рош а-Шана. В этом месяце принято анализировать свое поведение за прошедший год и осмыслять совершенные поступки.
"Каждый должен подумать: что я буду делать в этом году лучше, чем в прошлом? Кто-то в прошлом году был в первом классе, кто-то вообще не учился в школе… В этом году мы изучаем новые предметы, перед нами встают новые задачи. Нужно подумать, как мы можем не только исправить прежние ошибки, но и как сделать лучше то, что было достигнуто раньше", - сказал духовный лидер, слова которого приводит его пресс-служба.
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Подобно тому, как ученикам школьный звонок напоминает о начале уроков, в синагогах звучит шофар, призванный напомнить об уроках, которые каждый должен выучить из своего поведения за прошедший год, отметил раввин.
Берл Лазар также пожелал ученикам, чтобы после летних каникул они с новыми силами еще лучше учились, соблюдали заповеди и почитали родителей.
В систему еврейского образования в России под эгидой Федерации еврейских общин России (ФЕОР) и Ор Авнер входит четыре йешивы и Еврейский университет. Также действуют 30 общеобразовательных учебных заведений с еврейским этнокультурным компонентом, 94 воскресные школы и около 30 детских садов.
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Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииБерл Лазаррелигия
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