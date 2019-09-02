Берл Лазар пожелал ученикам еврейских школ преуспевать в личностном росте

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар в понедельник поздравил учеников еврейских школ с началом нового учебного года, пожелав им преуспеть в личностном росте.

Берл Лазар посетил школу "Мир интеллекта" в Марьиной Роще, среднюю школу "Бнот Менахем" и Московскую еврейскую школу "Месивта".

По словам раввина, в этом году начало учебного года весьма символично совпало с началом еврейского месяца Элул - последнего месяца перед праздником Рош а-Шана. В этом месяце принято анализировать свое поведение за прошедший год и осмыслять совершенные поступки.

"Каждый должен подумать: что я буду делать в этом году лучше, чем в прошлом? Кто-то в прошлом году был в первом классе, кто-то вообще не учился в школе… В этом году мы изучаем новые предметы, перед нами встают новые задачи. Нужно подумать, как мы можем не только исправить прежние ошибки, но и как сделать лучше то, что было достигнуто раньше", - сказал духовный лидер, слова которого приводит его пресс-служба.

Подобно тому, как ученикам школьный звонок напоминает о начале уроков, в синагогах звучит шофар, призванный напомнить об уроках, которые каждый должен выучить из своего поведения за прошедший год, отметил раввин.

Берл Лазар также пожелал ученикам, чтобы после летних каникул они с новыми силами еще лучше учились, соблюдали заповеди и почитали родителей.