Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T13:32Z
https://ria.ru/20190902/1558160296.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155547/41/1555474157_0:255:2785:1822_1036x0_80_0_0_ac4416f5560c054a5009fc729674441b.jpg
РИА Новости

СМИ узнали, что беглый олигарх Плахотнюк распродает активы в Молдавии

13:32 02.09.2019
1179
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЭкс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
Экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Беглый олигарх, экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк продал на Тайваньской бирже долю в компании IT-услуг BASS Systems австрийской группе S&T AG, пишет в понедельник экономический портал Mold-Street.com.
"Группа информационных технологий S&T AG из Австрии, один из крупнейших поставщиков IТ-услуг в Центральной и Восточной Европе, приобрела 51% акций капитала BASS Systems в Республике Молдова... 72% уставного капитала BASS Systems принадлежали Assentis Holdings Limited (Кипр),.. за спиной этой фирмы стояли лица, приближенные к Демпартии Молдавии и ее бывший лидер Владимир Плахотнюк", - сообщает Mold-Street.com.
Полиция на улице Кишинева
18 августа, 13:22РИА Новости
В Кишиневе покончил с собой соратник разыскиваемого олигарха Плахотнюка
О сделке было объявлено на Тайваньской фондовой бирже. Как сообщает портал со ссылкой на тайваньскую прессу, общая сумма сделки составляет 5,739 миллиона евро за долю в 51% в уставном капитале BASS Sytems.
"В течение нескольких лет Плахотнюк и его деловой партнер Онисим Попеску заставляли все государственные органы работать исключительно с BASS Systems. С 2013 года BASS Systems выиграла государственные контракты на сумму 3 миллиарда лев (168,7 миллионов долларов)", - отмечает портал.
Так, BASS Systems поддерживала информационную систему Asycuda World для Таможенной службы с 2016 по 2018 годы. В 2016 году она также выиграла тендер на автоматизацию бизнес-процессов и IТ-решений для министерства внутренних дел Молдавии.
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
17 июля, 15:16РИА Новости
Экс-премьер Молдавии рассказал о роли Плахотнюка в смене власти в 2009 году
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле. Плахотнюк находится за пределами Молдавии.
351020
Обсудить 0
Владимир ПлахотнюкМолдавияВ мире
Рекомендуем
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
РИА
Новости
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Сотрудники СК по Республике Башкортостан во время осмотра места захоронения ребенка в селе Исмаилово Дюртюлинского района
Девочку из Башкирии, чью мать подозревают в убийстве, поместили в приют
Сергей Кирпиченко
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
Лента
новостей
Отдых в парке
В Гидрометцентре рассказали, что холодные месяцы становятся короче
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп объяснил, зачем он хочет девальвировать доллар
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер Грузии подал в отставку
Зарядка смартфона
В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Nord Stream 2 AG построил более 76% газопровода "Северный поток — 2"
Певица Наргиз Закирова
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
Могерини заявила о самом крупном пакете помощи Украине за всю историю ЕС
Автомобилист
В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Теплоход Мустай Карим (проект PV300)
Новейший круизный лайнер "Мустай Карим" спустят на воду 11 сентября
Вид на Душанбе, Таджикистан
Глава МВД Таджикистана призвал расследовать нападение на мигранта в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске будут судить экс-судью, обвиняемого в получении взятки
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
18:12Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
18:07"Пороть некому": Малышева отчитала блогера с "руками-базуками"
18:03Зариф прокомментировал использование британских БПЛА в Персидском заливе
18:00В Москве у уличных фотографов изъяли трех краснокнижных сов
17:59Зариф подтвердил проведение совместных военных учений с Россией
17:59Чешский депутат назвал памятник Коневу символом освобождения Чехословакии
17:51МИД Египта выразил соболезнования в связи со смертью посла России в Каире
17:51RT представил документальный фильм "Беслан. Жизнь за ангелов"
17:50Танкер "Совкомфлота" первым в мире прошел Севморпуть на СПГ
17:50Поклонская подтвердила развод с мужем
17:48МИД Турции заявил, что не ведет переговоры с Россией о покупке истребителей
17:48В Саратове еще один человек умер от геморрагической лихорадки
17:47В Финляндии заподозрили россиянина в незаконном переходе границы
17:43Судно Mare Jonio высадило оставшихся 30 мигрантов на итальянской Лампедузе
Лента новостейМолния