СМИ узнали, что беглый олигарх Плахотнюк распродает активы в Молдавии

КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Беглый олигарх, экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк продал на Тайваньской бирже долю в компании IT-услуг BASS Systems австрийской группе S&T AG, пишет в понедельник экономический портал Беглый олигарх, экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк продал на Тайваньской бирже долю в компании IT-услуг BASS Systems австрийской группе S&T AG, пишет в понедельник экономический портал Mold-Street.com

"Группа информационных технологий S&T AG из Австрии, один из крупнейших поставщиков IТ-услуг в Центральной и Восточной Европе, приобрела 51% акций капитала BASS Systems в Республике Молдова... 72% уставного капитала BASS Systems принадлежали Assentis Holdings Limited (Кипр),.. за спиной этой фирмы стояли лица, приближенные к Демпартии Молдавии и ее бывший лидер Владимир Плахотнюк", - сообщает Mold-Street.com.

О сделке было объявлено на Тайваньской фондовой бирже. Как сообщает портал со ссылкой на тайваньскую прессу, общая сумма сделки составляет 5,739 миллиона евро за долю в 51% в уставном капитале BASS Sytems.

"В течение нескольких лет Плахотнюк и его деловой партнер Онисим Попеску заставляли все государственные органы работать исключительно с BASS Systems. С 2013 года BASS Systems выиграла государственные контракты на сумму 3 миллиарда лев (168,7 миллионов долларов)", - отмечает портал.

Так, BASS Systems поддерживала информационную систему Asycuda World для Таможенной службы с 2016 по 2018 годы. В 2016 году она также выиграла тендер на автоматизацию бизнес-процессов и IТ-решений для министерства внутренних дел Молдавии.