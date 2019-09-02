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РИА Новости

На Ямале руководство школы разместило учебный класс в цокольном помещении

13:29 02.09.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 сен - РИА Новости. Руководство школы в поселке Уренгой (ЯНАО) в нарушение требований разместило учебный класс в цокольном помещении, этот факт не смутил комиссию по приемке, сообщает в понедельник региональная прокуратура.
Надзорное ведомство выявило нарушения в средней школе №1 Уренгоя в ходе проверки готовности образовательной организации к новому учебному году.
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"В нарушение санитарно-эпидемиологических требований цокольное помещение учреждения оборудовано под учебные помещения. При этом в коридоре цокольного этажа под потолком находятся канализационные и водопроводные сети, закрепленные с помощью проволоки и досок, часть сетей деформирована", - говорится в сообщении.
Прокуратура также отметила, что в школе не завершен ремонт. Кроме того, на территории учреждения был обнаружен строительный мусор, а в кабинетах - огнетушители, которые не соответствуют требованиям. При этом, как подчеркнули в ведомстве, межведомственная комиссия приняла школу к новому учебному году без замечаний. Нарушения в образовательной организации устранили только после вмешательства надзорного органа.
"Председатель межведомственной комиссии и исполняющий обязанности директора школы привлечены к дисциплинарной ответственности", - добавили в прокуратуре.
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