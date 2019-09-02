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РИА Новости

Дипломаты ряда стран ЕС в Москве почтили память жертв теракта в Беслане

12:27 02.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди возлагают цветы к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане" в Москве
Люди возлагают цветы к монументу В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди возлагают цветы к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Представители посольств ряда европейских стран в России почтили память жертв теракта в школе Беслана, возложив цветы к памятнику жертвам трагедии, расположенному в Москве.
Как говорится в сообщении представительства ЕС в РФ, в возложении цветов к памятнику приняли участие замглавы представительства Евросоюза в Москве Алешка Симич и дипломаты посольств Австрии, Болгарии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Латвии, Литвы, Польши, а также США, Канады и Австралии.
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"Мы скорбим по жертвам и выражаем соболезнования тем, кто потерял в Беслане своих родных и близких. Терроризму нет места нигде в мире", - отметили в представительстве ЕС.
Утром 1 сентября 2004 года в школе №1 Беслана произошел теракт, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
LIVE: Беслан: встреча пострадавших с теми, кто их спасал во время трагических событий.
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