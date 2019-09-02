Дипломаты ряда стран ЕС в Москве почтили память жертв теракта в Беслане

Люди возлагают цветы к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане" в Москве. Архивное фото

Люди возлагают цветы к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане" в Москве

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Представители посольств ряда европейских стран в России почтили память жертв теракта в школе Беслана, возложив цветы к памятнику жертвам трагедии, расположенному в Москве.

Как говорится в сообщении представительства ЕС в РФ, в возложении цветов к памятнику приняли участие замглавы представительства Евросоюза в Москве Алешка Симич и дипломаты посольств Австрии, Болгарии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Латвии, Литвы, Польши, а также США, Канады и Австралии.

"Мы скорбим по жертвам и выражаем соболезнования тем, кто потерял в Беслане своих родных и близких. Терроризму нет места нигде в мире", - отметили в представительстве ЕС.