Евкуров займется модернизацией материально-технической базы военных вузов

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Материально-техническая и учебная база военных вузов, а также полигонов будет модернизирована с учетом опыта ведения современных боевых действий, заявил журналистам замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров в ходе посещения Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ).
"Сегодня ведь стремительно растет обеспеченность современными образцами вооружений и военной техники - то, конечно, когда офицер приходит и впервые видит новые образцы военной техники - это не есть порядок. Поэтому это все будет, мы будем совершенствовать базу - социальную, учебную, полигонную", - сказал он.
По словам Евкурова, министр обороны Сергей Шойгу поставил ему задачу заняться не только заполняемостью полигонов, но и модернизировать оборудование полигонов, учебных центров, материальной базы в части, касающейся боевой подготовки, во всех военных вузах.