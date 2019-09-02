Евкуров займется модернизацией материально-технической базы военных вузов

"Сегодня ведь стремительно растет обеспеченность современными образцами вооружений и военной техники - то, конечно, когда офицер приходит и впервые видит новые образцы военной техники - это не есть порядок. Поэтому это все будет, мы будем совершенствовать базу - социальную, учебную, полигонную", - сказал он.