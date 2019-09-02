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РИА Новости

Министры труда стран G20 приняли декларацию о развитии занятости

12:16 02.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств – участников саммита "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств – участников саммита Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств – участников саммита "Группы двадцати". 28 июня 2019. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министры труда стран, входящих в G20, приняли декларацию о развитии занятости, в качестве приоритетов были определены адаптация к демографическим изменениям, создание инклюзивного рынка труда и расширение возможностей женщин, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
В городе Мацуяме (Япония) завершилась встреча министров труда и занятости стран G20. "По итогам двухдневной встречи министры приняли декларацию, в которой обозначены действия государств по развитию занятости", - говорится в сообщении.

"Чтобы сформировать будущее сферы труда, ориентированное на человека, мы стремимся обеспечить согласованность политики сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного экономического роста, социальной интеграции, полной и продуктивной занятости и достойного труда. Мы признаем, что действия и сотрудничество с социальными партнерами имеют ключевое значение для обеспечения того, чтобы будущее сферы труда основывалось на надлежащих реакциях на демографические изменения, дальнейшем прогрессе в обеспечении гендерного равенства и разумном развитии новых форм занятости. Мы также продолжим выполнять наши обязательства по решению проблем рынка труда и социальных проблем", - говорится в декларации.

В качестве приоритетов были определены адаптация к демографическим изменениям через политику приоритетов, создание инклюзивных и справедливых рынков труда для обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, реагирование на новые формы занятости.
По прогнозу декларации, старение населения создаст новые возможности для трудоустройства, при этом, при отсутствии действий оно также может привести к нехватке рабочей силы и навыков, замедлению экономического роста, бедности и неравенству в пожилом возрасте.

"Мы будем применять комплексный подход к активному старению. Он объединяет политические меры, направленные на пожилых работников и работодателей, и фокусируется на расширении возможностей трудоустройства пожилых работников с привлечением социальных партнеров. Мы будем поощрять работодателей к тому, чтобы они переучивали пожилых работников и принимали на работу без дискриминации по возрасту. Мы также будем укреплять непрерывное образование и будем поддерживать переход пожилых работников", - отмечается в документе.

В декларации уделяется внимание и вопросам большей продолжительности трудоспособного периода жизни.
Поскольку многие страны G20 сталкиваются с высоким показателем безработицы среди молодежи и неформальной занятостью, в качестве приоритета министры обозначили расширение возможностей занятости для этой категории, в том числе посредством образования и профессиональной подготовки.
В декларации отмечается, что "старение населения создает новые возможности для трудоустройства в области долгосрочного ухода, поскольку ожидается рост этого сектора", многие страны G20 "уже сталкиваются с нехваткой рабочей силы в сфере долгосрочного ухода, в частности, из-за возросшего спроса, вызванного старением населения".
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Отдельный раздел декларации посвящен новым формам труда. Министры отметили, что они "могут устранить барьеры на пути к труду, обеспечить важные источники занятости и доходов" и предоставить возможности для того, чтобы сделать экономику более инклюзивной.
"С другой стороны, они вызывают обеспокоенность в связи с плохими условиями труда и недостаточной социальной защитой, бросая вызов существующей политике в сфере труда. В частности, работа на цифровой платформе, рассредоточенная по всему миру, создает трудности для эффективной защиты работников", - отмечается в документе.
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