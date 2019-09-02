Министры труда стран G20 приняли декларацию о развитии занятости

"Чтобы сформировать будущее сферы труда, ориентированное на человека, мы стремимся обеспечить согласованность политики сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного экономического роста, социальной интеграции, полной и продуктивной занятости и достойного труда. Мы признаем, что действия и сотрудничество с социальными партнерами имеют ключевое значение для обеспечения того, чтобы будущее сферы труда основывалось на надлежащих реакциях на демографические изменения, дальнейшем прогрессе в обеспечении гендерного равенства и разумном развитии новых форм занятости. Мы также продолжим выполнять наши обязательства по решению проблем рынка труда и социальных проблем", - говорится в декларации.
"Мы будем применять комплексный подход к активному старению. Он объединяет политические меры, направленные на пожилых работников и работодателей, и фокусируется на расширении возможностей трудоустройства пожилых работников с привлечением социальных партнеров. Мы будем поощрять работодателей к тому, чтобы они переучивали пожилых работников и принимали на работу без дискриминации по возрасту. Мы также будем укреплять непрерывное образование и будем поддерживать переход пожилых работников", - отмечается в документе.