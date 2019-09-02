Памфилова пообещала вскрывать любое нарушение на выборах

"Многие члены комиссий в разных регионах знают, что мы можем обратиться в соответствующие органы, в администрацию президента обратиться, мне даже приходилось к президенту обратиться несколько раз по этому поводу, когда уже полное было безобразие. Вот здесь мы ставим заслон, не хочу сказать, что все идеально. И сейчас будет сложно, и сейчас придется некоторых хватать за руку", - сказала глава ЦИК.