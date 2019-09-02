Памфилова пообещала вскрывать любое нарушение на выборах

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова предупредила, что любые нарушения на предстоящих выборах в единый день голосования 8 сентября будут вскрывать, вплоть до отмены выборов.
"Хочу еще раз предупредить: любое нарушение, любое будем вскрывать и передавать в правоохранительные органы, и будем отменять выборы, чтобы неповадно было", - сказала Памфилова в интервью НТВ, размещенном на сайте телеканала.
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Она добавила, что Центризбирком сейчас как никогда защищает избирательные комиссии от внешнего административного давления.
"Многие члены комиссий в разных регионах знают, что мы можем обратиться в соответствующие органы, в администрацию президента обратиться, мне даже приходилось к президенту обратиться несколько раз по этому поводу, когда уже полное было безобразие. Вот здесь мы ставим заслон, не хочу сказать, что все идеально. И сейчас будет сложно, и сейчас придется некоторых хватать за руку", - сказала глава ЦИК.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.