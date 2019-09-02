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РИА Новости

"Водоканал" Якутска обратился за поддержкой к властям из-за обмеления Лены

10:15 02.09.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Панорама города Якутска. Архивное фото
ЯКУТСК, 2 сен – РИА Новости. "Водоканал" Якутска, где из-за угрозы водоснабжению объявлен режим ЧС, обратился за финансовой поддержкой к властям региона для проведения дноуглубительных работ, сообщил пресс-секретарь АО "Водоканал" Павел Танин.
Как отметили в "Водоканале", в настоящий момент уровень воды в реке Лена на 2,5 метра ниже многолетней нормы для этого времени года и выше зимнего минимума всего на 1,3 метра. Если такие уровни воды сохранятся до образования ледостава (октябрь-ноябрь), под угрозой окажется бесперебойное водоснабжение города.
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Отмечается, что в рамках договора "Водоканала" с МГУ им. М. В. Ломоносова с мая этого года гидрологи изучали акваторию реки Лена вблизи водозаборных и водоочистных сооружений компании. Исследования показали, что для бесперебойного и качественного водоснабжения города Якутска при подобных уровнях воды необходимо проведение дноуглубительных работ.
"Средства на проведение данных работ были предусмотрены в предполагаемой прибыли от продажи акций АО "Водоканал" администрации ГО "Город Якутск". Однако, в связи с тем, что сделка не состоялась, АО "Водоканал" обратилось в правительство республики. Проработка вопроса находится на стадии завершения", - рассказал пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что 31 августа на территории Якутска объявлен режим ЧС из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы бесперебойному водоснабжению города.
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