"Водоканал" Якутска обратился за поддержкой к властям из-за обмеления Лены

ЯКУТСК, 2 сен – РИА Новости. "Водоканал" Якутска, где из-за угрозы водоснабжению объявлен режим ЧС, обратился за финансовой поддержкой к властям региона для проведения дноуглубительных работ, сообщил пресс-секретарь АО "Водоканал" Павел Танин.

Как отметили в "Водоканале", в настоящий момент уровень воды в реке Лена на 2,5 метра ниже многолетней нормы для этого времени года и выше зимнего минимума всего на 1,3 метра. Если такие уровни воды сохранятся до образования ледостава (октябрь-ноябрь), под угрозой окажется бесперебойное водоснабжение города.

Отмечается, что в рамках договора "Водоканала" с МГУ им. М. В. Ломоносова с мая этого года гидрологи изучали акваторию реки Лена вблизи водозаборных и водоочистных сооружений компании. Исследования показали, что для бесперебойного и качественного водоснабжения города Якутска при подобных уровнях воды необходимо проведение дноуглубительных работ.

"Средства на проведение данных работ были предусмотрены в предполагаемой прибыли от продажи акций АО "Водоканал" администрации ГО "Город Якутск". Однако, в связи с тем, что сделка не состоялась, АО "Водоканал" обратилось в правительство республики. Проработка вопроса находится на стадии завершения", - рассказал пресс-секретарь.