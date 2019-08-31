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РИА Новости

На северо-западе ЛНР в результате обстрела сгорели два дома

20:38 31.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация в Луганской области
Ситуация в Луганской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Ситуация в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Два дома сгорело в населенном пункте Золотое самопровозглашенной Луганской народной республики из-за обстрела со стороны военных Украины, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о четырех обстрелах за 30 августа, в том числе населенного пункта Золотое-5.
"В результате нарушения режима прекращения огня с направления подконтрольного вооруженным формированиям Украины населенного пункта Золотое-4 по территории поселка Золотое-5 Луганской народной республики по улице Гоголя сгорело два домостроения", - сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.
При анализе фрагментов примененных боеприпасов и повреждений установлено, что обстрел велся с применением минометов калибра 82 миллиметра. "На месте обнаружены фрагменты осколочных и осветительных мин калибра 82 миллиметра", - уточнил собеседник агентства.
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