На северо-западе ЛНР в результате обстрела сгорели два дома

ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Два дома сгорело в населенном пункте Золотое самопровозглашенной Луганской народной республики из-за обстрела со стороны военных Украины, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о четырех обстрелах за 30 августа, в том числе населенного пункта Золотое-5.

"В результате нарушения режима прекращения огня с направления подконтрольного вооруженным формированиям Украины населенного пункта Золотое-4 по территории поселка Золотое-5 Луганской народной республики по улице Гоголя сгорело два домостроения", - сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.