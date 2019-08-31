Московские сотрудники ДПС на мотоциклах переоденутся в новую форму

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Более 100 московских сотрудников ДПС на мотоциклах получат новую форму, какая была во время ЧМ-2018 только у подразделений центральных районов столицы, рассказал журналистам глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

"Возможности патрульной службы на мотоциклах - это важный шаг для того, чтобы сократить количество ДТП, оперативного приезда на происшествия и помощь на дорогах. Мы передаем 124 комплекта экипировки и более 200 переговорных, видеорегистраторов и других аксессуаров", - сказал Ликсутов.