Путин поздравил Жээнбекова с Днем независимости Киргизии

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Киргизской республики Сооронбаю Жээнбекову по случаю празднования Дня независимости Киргизии, отметив динамичное развитие российско-киргизских отношений, сообщает пресс-служба президента.
"Владимир Путин высоко оценил динамичное развитие российско-киргизских отношений на основе давних традиций дружбы и взаимного уважения, налаженный между двумя странами содержательный политический диалог на всех уровнях, продуктивное сотрудничество в самых различных областях, а также партнерское взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов", - говорится в телеграмме.
Также президент выразил уверенность в перспективе укрепления стратегического партнерства и союзничества между Россией и Киргизией "в интересах братских народов двух стран, в русле обеспечения региональной безопасности и стабильности".