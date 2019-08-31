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РИА Новости

Путин поздравил Жээнбекова с Днем независимости Киргизии

10:21 31.08.2019 (обновлено: 10:37 31.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Киргизской республики Сооронбаю Жээнбекову по случаю празднования Дня независимости Киргизии, отметив динамичное развитие российско-киргизских отношений, сообщает пресс-служба президента.
"Владимир Путин высоко оценил динамичное развитие российско-киргизских отношений на основе давних традиций дружбы и взаимного уважения, налаженный между двумя странами содержательный политический диалог на всех уровнях, продуктивное сотрудничество в самых различных областях, а также партнерское взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов", - говорится в телеграмме.
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Также президент выразил уверенность в перспективе укрепления стратегического партнерства и союзничества между Россией и Киргизией "в интересах братских народов двух стран, в русле обеспечения региональной безопасности и стабильности".
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Сооронбай ЖээнбековВладимир ПутинРоссияКиргизияВ мире
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