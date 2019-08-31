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РИА Новости

Правительство одобрило проект о численности сотрудников КС

09:40 31.08.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКонституционный суд РФ. Архивное фото
Конституционный суд РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий дополнение федерального конституционного закона "О Конституционном суде РФ" нормой, регулирующей численность сотрудников, сообщается на сайте кабинета министров.
Согласно предлагаемой норме, численность работников аппарата Конституционного суда устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
"Одобрить проект федерального конституционного закона "О внесении изменения в статью 111 федерального конституционного закона "О Конституционном суде Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что эти изменения позволят закрепить в одном нормативном правовом акте численность работников Конституционного суда аналогично нормам, действующим в отношении сотрудников Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных судов и Судебного департамента при Верховном суде.
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