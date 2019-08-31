Правительство одобрило проект о численности сотрудников КС

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий дополнение федерального конституционного закона "О Конституционном суде РФ" нормой, регулирующей численность сотрудников, сообщается на Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий дополнение федерального конституционного закона "О Конституционном суде РФ" нормой, регулирующей численность сотрудников, сообщается на сайте кабинета министров.

Согласно предлагаемой норме, численность работников аппарата Конституционного суда устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

"Одобрить проект федерального конституционного закона "О внесении изменения в статью 111 федерального конституционного закона "О Конституционном суде Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.