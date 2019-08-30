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РИА Новости

В ДНР назвали прогноз Киева по решению конфликта в Донбассе оптимистичным

19:31 30.08.2019
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© Фото : МИД ДНРГлава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Намерение Киева урегулировать конфликт в Донбассе за полгода является крайне оптимистичным прогнозом, поскольку украинские власти за пять лет не выполнили ни одного пункта комплекса мер, заявила в пятницу полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
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"Завершение процесса мирного урегулирования в Донбассе за полгода – крайне оптимистичный прогноз с украинской стороны, поскольку именно Киев за 5 лет еще полноценно не выполнил ни одного своего обязательства по комплексу мер", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По ее словам, учитывая предыдущий опыт, в ДНР относятся скептически к таким заявлениям.
"Новые украинские власти уже отметились своим "творческим взглядом" на минские соглашения, а каждая новая их инициатива лишь отдаляет перспективу политического урегулирования", - сказала полпред ДНР.
Она обратила внимание на слова нового главы МИД Украины о том, что для него не важно, как будет урегулирован конфликт: путем выполнения минских соглашений или с помощью иностранной миротворческой миссии.
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09:05Сказано в эфире
В Киеве говорят о желании мира в Донбассе. Но почему этим занимается МИД?Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко обозначил позицию по ситуации в Донбассе. Судить о намерениях Киева в этом вопросе следует по конкретным делам, отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.
"Фактически, это признание того, что украинская сторона не понимает своих обязательств по минским соглашениям – о чем мы и говорили на протяжении последних лет. Надеемся, что новое руководство Украины осознает тот факт, что комплекс мер остается безальтернативным механизмом политического урегулирования, поддержанным резолюцией Совета Безопасности ООН, а значит имеющим обязательный характер", - добавила Никонорова.
Она подчеркнула, что установить мир в Донбассе возможно только путем строгого выполнения всех пунктов комплекса мер.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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