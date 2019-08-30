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РИА Новости

Порядка пяти тысяч участников более чем из 50 стран посетят ВЭФ

16:40 30.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБаннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке
Баннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Баннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке . Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке 4-6 сентября, посетят порядка 5 тысяч участников более чем из 50 стран, самые многочисленные делегации у Китая и Японии, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"На форум приедут порядка пяти тысяч участников из более чем 50 государств. Из России - где-то 3,7 тысячи, самые многочисленные делегации это Япония (230), Китай (183 на данный момент), республика Корея (103), Индия (73), стоит упомянуть США (65), Сингапур (44), Великобританию (53)", - рассказал Ушаков журналистам.
Почетными гостями форума станут президент Монголии, премьер-министры Индии, Малайзии и Японии. Помимо них, на форуме будут присутствовать шесть зампредов правительств (Вьетнам, Китай, КНДР, Корея, Люксембург), 15 министров, 20 руководителей федеральных агентств и служб, 24 главы субъектов. "Четыреста восемьдесят шесть участников - это главы российских компаний, 144 - главы иностранных компаний", - отметил помощник президента.
По словам Ушакова, в деловой программе ВЭФ - порядка 70 мероприятий, в том числе панельные сессии, рабочие завтраки, круглые столы, а также страновые бизнес-диалоги (Россия - Индия, Россия - Китай, Россия - Республика Корея, Россия - Япония, Россия - АСЕАН, Россия - Европа).
Работу форума будут освещать информагентства из более чем 20 стран.
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