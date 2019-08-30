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РИА Новости

На портале госуслуг появился сервис для подачи заявки о голосовании на дому

15:33 30.08.2019
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© ФотоОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг
© Фото
Официальный интернет-портал государственных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Цифровой сервис по подаче заявления о голосовании на дому стал доступен в личном кабинете избирателя на портале госуслуг, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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Возможность проголосовать на дому предоставляется гражданам, которые по состоянию здоровья или инвалидности не могут самостоятельно прийти на избирательный участок.
Для того чтобы воспользоваться цифровым сервисом, нужно заранее сообщить участковой избирательной комиссии (УИК) о своем желании, подав соответствующее заявление. Комиссия подготовит бюллетени и ящик для голосования, согласует с избирателями время визита.
Минкоммсвязь отмечает, что за два дня работы цифрового сервиса подано более 400 заявлений.
В июле 2019 года в личном кабинете пользователя портала госуслуг для жителей регионов, в которых в единый день голосования 8 сентября 2019 года состоятся выборы, появился раздел "Мои выборы". В нем можно узнать о своем участке для голосования, избиркоме по адресу места жительства, избирательных кампаниях, в которых пользователь может принять участие в день голосования, а также участвующих в них кандидатах и политических партиях. После завершения выборов в личном кабинете избирателя появится информация о результатах голосования.
Также в личном кабинете до 4 сентября включительно доступна подача заявления о выборе удобного пользователю участка для голосования, включая цифровые избирательные участки в Москве. Такой возможностью уже воспользовалось 57 тысяч человек.
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