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РИА Новости

Пора выбираться

15:12 30.08.2019
2287
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийПора выбираться
Пора выбираться
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Российский иллюстратор-карикатурист Подвицкий Виталий Викторович
Виталий Подвицкий
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Глава украинской общины Крыма предложила запустить хештег #УкраинаПораДомой. По ее мнению, Украина сможет вернуть себе положение развивающейся и цивилизованной страны лишь встав на путь интеграции с Россией.
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