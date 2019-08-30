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Вместимость подмосковных роддомов превышает потребности региона на 30%

14:37 30.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкПалата в роддоме
Палата в роддоме
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
ЩЕЛКОВО (Московская обл.), 30 авг — РИА Новости. Вместимость подмосковных роддомов и перинатальных центров превышает потребность региона на 30%, рассказала журналистам в пятницу замминистра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

"Мы можем принять на 30% больше женщин на роды. У нас отсутствуют проблемы с коечным фондом. Наша задача – создавать лучшие условия и совершенствовать материальную базу", - отметила она.

По словам Лазаревой, подмосковные роддома готовы обслуживать и жителей соседних регионов.
"Сейчас мы можем принять до 100 тысяч пациентов в год. Поэтому мы ждем пациентов не только из Московской области, но и соседних регионов", - сказала она.
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