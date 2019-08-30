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РИА Новости

В Приангарье запустили сайт с информацией для пострадавших от паводка

13:59 30.08.2019
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© РИА Новости / Светлана ЗадераЗатопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 авг - РИА Новости. Правительство Иркутской области, выполняя поручения вице-премьера РФ Виталия Мутко, запустило сайт с информацией для пострадавших от летних паводков, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"По поручению вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко правительство Иркутской области запустило сайт иркутскпаводок.рф... На портале люди могут самостоятельно получить актуальную информацию по оформлению предусмотренной законом социальной выплаты, уточнить результаты проведенных обследований жилых помещений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на сайте можно ознакомиться с реализуемыми мерами государственной поддержки пострадавшим, условиями, сроками и порядком получения такой помощи, а также о предоставлении жилья регионом.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 6. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.
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Вчера, 10:29РИА Новости
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Паводок в Иркутской областиВиталий МуткоИркутская областьРоссияКрасноярскОбщество
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