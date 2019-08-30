В Приангарье запустили сайт с информацией для пострадавших от паводка

По данным пресс-службы, на сайте можно ознакомиться с реализуемыми мерами государственной поддержки пострадавшим, условиями, сроками и порядком получения такой помощи, а также о предоставлении жилья регионом.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 6. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.