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РИА Новости

В Якутии завели дело на полицейского, сбежавшего с табельным оружием

13:56 30.08.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЯКУТСК, 30 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника транспортной полиции Якутии, сбежавшего с табельным оружием и боеприпасами, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее сообщалось, что сотрудник транспортной полиции Якутии Айтал Томский сбежал с работы с пистолетом Макарова и двумя заряженными магазинами к нему. Во вторник в соцсети распространились фотографии якобы из квартиры Томского, где на обоях мужчина написал о том, что оказался в тяжелой ситуации, и попросил прощения у родных. В четверг на одной из улиц Якутска разыскиваемый был замечен гражданами, которые незамедлительно сообщили в полицию. При задержании Томского один из двух магазинов к его пистолету оказался неполным.
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"Возбуждено уголовное дело по факту хищения огнестрельного оружия и боеприпасов, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 226 УК РФ (Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)", - информирует пресс-служба.
В настоящее время решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Следственный комитет РФРоссияЯкутскПроисшествия
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