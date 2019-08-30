В Якутии завели дело на полицейского, сбежавшего с табельным оружием

Ранее сообщалось, что сотрудник транспортной полиции Якутии Айтал Томский сбежал с работы с пистолетом Макарова и двумя заряженными магазинами к нему. Во вторник в соцсети распространились фотографии якобы из квартиры Томского, где на обоях мужчина написал о том, что оказался в тяжелой ситуации, и попросил прощения у родных. В четверг на одной из улиц Якутска разыскиваемый был замечен гражданами, которые незамедлительно сообщили в полицию. При задержании Томского один из двух магазинов к его пистолету оказался неполным.