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РИА Новости

Пресс-конференция о ситуации в Ливии

13:45 30.08.2019
19
2 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "50-летие Ливийской революции: по какому пути следует страна?".
Участники:
- директор Центра "Российско-арабский диалог" Института востоковедения РАН, экс-посол России в Ливии Алексей ПОДЦЕРОБ;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей ЧУПРЫГИН.

1 сентября 1969 года в результате революции в Ливии к власти пришел Муаммар Каддафи, который возглавлял страну вплоть до свержения и убийства силами оппозиции, поддерживаемыми НАТО, в 2011 году. После смерти ливийского лидера страна погрузилась в хаос. Установилась система двоевластия, продолжается вооруженный конфликт. Обстановка в Ливии, являющаяся причиной беспокойства мирового сообщества, стала предметом обсуждения между Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ходе телефонного разговора 29 августа.
Как будет развиваться ситуация? Как она влияет на регион? Каковы перспективы политического урегулирования кризиса под эгидой ООН?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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