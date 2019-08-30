В Омской области уборочная кампания идет с опережением темпов прошлого года

ОМСК, 30 авг – РИА Новости. Уборочная кампания в Омской области в связи с благоприятной погодой в этом году проходит с опережением по сравнению с прошлым годом, элеваторы уже готовы к приемке урожая, сообщает в пятницу облправительство.

"По состоянию на 28 августа, обмолочено зерновых и зернобобовых культур на площади 336,8 тысячи гектаров (17,4% от плана), намолочено 579,7 тысячи тонн зерна при урожайности - 17,2 центнера с гектара. В этом году уборочная кампания в регионе проходит с опережением по сравнению с 2018 годом - погода этому благоприятствует", - говорится в сообщении.

Так, уборка яровой пшеницы ведется в 24 районах, обмолочено 86,2 тысячи гектаров (6,2% от плана) при урожайности 15,1 центнера с гектара. Также со значительным опережением прошлогодних темпов ведется обмолот озимой пшеницы, озимой ржи, ячменя, гороха.

Кроме того, в 18 районах области уже приступили к обмолоту масличных культур (рыжик, лен масличный, рапс, горчица). Всего обмолочено масличных на площади 21,2 тысячи гектаров (7,2% от плана), намолочено – 20,3 тысячи тонн при урожайности – 9,6 центнера с гектара. В 2018 году к обмолоту масличных культур в это время еще не приступали. Также активными темпами проходит заготовка грубых и сочных кормов.

В облправительстве также сообщили, что в регионе работают 34 крупные организации, занимающиеся приемкой, хранением и подработкой зерна с емкостью единовременного хранения 2 миллиона тонн. Кроме того, у сельскохозяйственных товаропроизводителей имеются зернохранилища и склады общей вместимостью свыше 2,5 миллиона тонн зерна. "На сегодняшний день практически все элеваторы готовы к приемке зерна урожая 2019 года", - отмечают власти.