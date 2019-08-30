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РИА Новости
Камчатский край

Камчатка получила 400 миллионов рублей на реконструкцию краевых дорог

12:58 30.08.2019 (обновлено: 15:11 30.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 авг - РИА Новости. Камчатский край получил 400 миллионов рублей из федерального бюджета, основная часть которых будет направлена на реконструкцию автодороги Петропавловск-Камчатский – Мильково, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.
По его словам, деньги выделены распоряжением правительства Российской Федерации в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы". На Мильковской трассе уже началась реконструкция оставшихся 27 километров незаасфальтированных участков – с 181 по 208 километр. Работа разделена на четыре объекта и несколько этапов.
"Выделение этого межбюджетного трансферта – результат важных переговоров, проведенных с федеральными органами власти. Нам удалось доказать, что реконструкция Мильковской трассы Камчатке необходима, ведь по этой дороге в краевой центр едут жители четырех муниципальных районов, десятков населенных пунктов. Безусловно, 400 миллионов рублей – недостаточная сумма для завершения всех запланированных работ, но я уверен, что в ближайшей перспективе мы найдем решение совместно с федеральными коллегами", – привел собеседник агентства слова губернатора Владимира Илюхина.
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